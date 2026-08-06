ETV Bharat / state

सरगुजा में आदिवासी नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, बिहार से दबोचा गया आरोपी, अंबिकापुर रवाना हुई टीम

बैंक खाता फ्रीज और हाईटेक सर्विलांस, 5 राज्यों में पीछा करने के बाद पटना से गिरफ्तारी, आरोपी को बिहार से लेकर रवाना हुई सरगुजा पुलिस

ambikapur tribal minor rape case
सरगुजा में आदिवासी नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, बिहार से दबोचा गया आरोपी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 6, 2026 at 8:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा: आदिवासी नाबालिग से दुष्कर्म के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बिहार की पटना पुलिस के सहयोग से सरगुजा पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और अब अंबिकापुर लाने की तैयारी है.

क्या है पूरा मामला?

जिले के अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया था. इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहा था. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस विभाग तुरंत एक्शन में आया. पुलिस महानिरीक्षक (DIG) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) ने आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए दो विशेष पुलिस टीमों का गठन किया था. इसके साथ ही आरोपी का सुराग देने या उसे पकड़वाने में मदद करने वाले व्यक्ति के लिए 5 हजार रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई थी.

5 राज्यों में पीछा करने के बाद पटना से गिरफ्तारी, आरोपी को बिहार से लेकर रवाना हुई सरगुजा पुलिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हथियार जब्त और घर पर मिले ताले

थाना कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले आरोपी के घर से उसका लाइसेंसी 12 बोर का बंदूक (DBBRL) और लाइसेंस जब्त किया, जिसे प्रशासन ने पहले ही निरस्त कर दिया था. इसके बाद जब पुलिस टीम आरोपी के पैतृक और अस्थाई निवास पर पहुंची, तो वहां ताला लटका मिला. आरोपी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अपने दोनों घरों में ताला बंद कर और मोबाइल बंद करके शहर से भाग चुका था.

बैंक खाता फ्रीज और हाईटेक सर्विलांस से पीछा

नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) राहुल बंसल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने आधुनिक और पारंपरिक दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया. पुलिस ने सबसे पहले आरोपी के सभी बैंक खातों को फ्रीज करवाया ताकि वह पैसों का लेन-देन न कर सके. इसके बाद पुलिस की साइबर सेल ने तकनीकी इनपुट जुटाए और आरोपी के वाहन नंबर के जरिए उसकी 'ट्रैवल हिस्ट्री' निकाली. पुलिस ने आरोपी के सभी रिश्तेदारों और संदिग्ध मोबाइल नंबरों की लगातार निगरानी शुरू कर दी, जिससे उसके भागने के रास्तों का सुराग मिलता गया.

5 राज्यों में खोजबीन के बाद पटना में गिरफ्तारी

पुलिस की विशेष टीम पिछले 10 दिनों से लगातार आरोपी का पीछा कर रही थी. इस दौरान पुलिस टीमें उसे ट्रैक करते हुए देश के अलग-अलग राज्यों के धार्मिक और प्रमुख शहरों में पहुंचीं. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने देवघर, वासुकीनाथ, पुरी और रांची जैसे शहरों में संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी. आखिरकार, तकनीकी लोकेशन के आधार पर पुलिस को पता चला कि आरोपी बिहार की राजधानी पटना में छिपा हुआ है. सरगुजा पुलिस ने तत्काल पटना पुलिस के साथ तालमेल बिठाया और एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर आरोपी को घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया.

पुलिस टीम लगातार पिछले 10 दिनों से आरोपी का पता तलाश कर रही थी आखिरकार उसे बिहार पुलिस के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर पकड़ा गया, ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए न्यायालय पटना बिहार में पेश किया गया जहां से अब थाना कोतवाली अंबिकापुर लाया जा रहा है.-राहुल बंसल, सीएसपी सरगुजा

ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा अंबिकापुर

गिरफ्तारी के बाद सरगुजा पुलिस ने आरोपी को पटना की स्थानीय अदालत में पेश किया. पुलिस ने कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए न्यायालय से आरोपी की ट्रांजिट रिमांड हासिल की. रिमांड मिलने के बाद पुलिस टीम आरोपी को लेकर बिहार से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के लिए रवाना हो चुकी है. देर रात तक आरोपी को अंबिकापुर लाया जाएगा, जिसके बाद उसे स्थानीय कोर्ट में पेश कर आगे की जेल भेजने की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, धमतरी पुलिस की मजबूत विवेचना, कोर्ट ने सुनाया फैसला
नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी फरार, सर्व आदिवासी समाज ने घेरा एसपी दफ्तर
दो अलग-अलग दुष्कर्म मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए

TAGGED:

ABSCONDING ACCUSED ARREST
आदिवासी नाबालिग से दुष्कर्म
सरगुजा पुलिस की कार्रवाई
AMBIKAPUR POCSO CASE
AMBIKAPUR TRIBAL MINOR RAPE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.