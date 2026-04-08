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अंबिकापुर हत्या और दुष्कर्म केस: आरोपी का पता बताने वाले को आईजी दीपक झा देंगे 30 हजार का नकद इनाम

संदेही अज्ञात आरोपी जिसका हुलिया रंग- सांवला, उँचाई लगभग 05 फीट 04 इंच, बाल घुंघराले लम्बे, शरीर पतला हल्का, काला दाढ़ी व मूंछ, शरीर में हल्का गुलाबी शर्ट एवं नीला जींस पहना हुआ है, जिसमें नीला रंग का गमछा बांधा हुआ एवं पीठ पर एक झोला लटकाया हुआ है. संदेही अज्ञात आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी का हर संभव प्रयास किया गया लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है.

इस संबंध में मंगलवार शाम आईजी कार्यालय से पत्र जारी कर सभी थानों को निर्देशित किया गया है. पत्र में कहा गया है कि 2 अप्रैल से 3 अप्रैल के मध्य जिला सरगुजा के थाना कोतवाली अंबिकापुर क्षेत्र के सद्भावना चौक रिंग रोड के किनारे महिला का शव पड़ा हुआ था. महिला के शरीर पर जगह-जगह चोटों के निशान थे और झाला में खून फैला हुआ था. इस मामले में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली अंबिकापुर में अपराध क्रमांक 217/2026 धारा 64(2), 103 (1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया.

सरगुजा : अंबिकापुर शहर में महिला के साथ दुष्कर्म, हत्या और फिर शव के साथ क्रूरता जैसे मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. घटना के विरोध में शहर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, पुलिस ने 4 स्पेशल टीम लगाई है खुद डीआईजी राजेश अग्रवाल टीम के साथ आरोपी की तलाश में निकले हैं, लेकिन 5 दिन बाद भी जब सफलता नहीं मिली तो आईजी सरगुजा दीपक कुमार झा ने आरोपी का पता बताने वाले के लिए 30 हजार के नकद इनाम देने की घोषणा की है.

सरगुजा आईजी का आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

सरगुजा रेंज, आईजी दीपक झा ने की इनाम की घोषणा

सरगुजा आईजी कार्यालय से जारी पत्र में दीपक झा ने लिखा- "पुलिस रेग्युलेशन के पैरा क्रमांक 80-ए में निहित प्रावधानों के अनुसार घोषणा करता हूं कि अज्ञात आरोपी को पकड़वाने में जो कोई व्यक्ति, पुलिस का किसी भी प्रकार से मदद करेगा व कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देगा जिसके आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हो सके, गिरफ्तार करायेगा ऐसे सूचना देने वाले व्यक्ति को तीस हजार रुपये नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जायेगा. सूचना देने वाले का नाम सर्वथा गोपनीय रखा जायेगा.

महिला सुरक्षा सत्याग्रह कैंडल मार्च (ETV Bharat Chhattisgarh)

युवक कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना

वहीं अंबिकापुर शहर में महिला की नृशंस हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. वारदात के 5 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है जबकि पुलिस 4 स्पेशल टीम आरोपी की तलाश में लगी हुई है. इस मामले में कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है. अनिश्चितकालीन धरना युवक कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में किया जा रहा है.

महिला सुरक्षा सत्याग्रह कैंडल मार्च

मंगलवार शाम को कांग्रेस नेता आदितेश्वर शरण सिंहदेव के नेतृत्व में महिला सुरक्षा सत्याग्रह कैंडल मार्च शहर में निकाला गया. कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से निकलकर कैंडल मार्च घटना स्थल महामाया मंदिर द्वार तक पहुंचा. कैंडल मार्च से सैकड़ों की संख्या में लोग थे, लेकिन इसमें सबसे अधिक संख्या महिलाओं की देखी गई.

आदितेश्वर शरण सिंहदेव ने कहा "मुख्य मार्ग पर महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या होने की घटना होना बहुत बड़ी बात है. दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मौन कैंडल मार्च निकाला गया. शासन प्रशासन को होश में लाने के लिए यह याद दिलाने के लिए कि हम सब इसी समाज के नागरिक हैं. इसी प्रदेश के नागरिक है और हमारी महिला बहनों को हम सबको एक सुरक्षित समाज का अधिकार है."

महिला सुरक्षा के लिए कांग्रेस का सत्याग्रह (ETV Bharat Chhattisgarh)

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने हमें हिला कर रख दिया है. महिला की आत्मा की शांति के लिए हमने कैंडिल मार्च निकाला है. छत्तीसगढ़ सरकार में ना महिलाएं सुरक्षित है ना गौमाता सुरक्षित है- सीमा सोनी, जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस

अंबिकापुर में महिला की वीभत्स ह्त्या की गई. महिला के साथ दुष्कर्म और फिर शव के साथ क्रूरता की गई. शव का चेहरा पत्थर से कुचल दिया गया. बड़ी बात ये थे की ये घटना महामाया मंदिर द्वार के पास हुई, ये वो क्षेत्र है जहां महिलाए अकेले भी मंदिर जाने के लिए निकल जाती हैं. लेकिन अब इस वारदात ने लोगो में डर पैदा कर दिया.