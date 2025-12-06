ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में मिल रही डुप्लीकेट सिगरेट, आईटीसी और पुलिस ने मारी रेड, पकड़ा नकली माल

बीते कई दिनों से अंबिकापुर में नकली सिगरेट की बिक्री की बात सामने आ रही थी. जिला प्रशासन की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी. इस दौरान आईटीसी के अधिकारियों को इसकी भनक लग गई. उसके बाद आईटीसी के अधिकारी खुद सरगुजा पहुंचे और पुलिस के साथ नकली माल को जब्त करने में सफलता हासिल की है.

सरगुजा: छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में नकली सिगरेट की शिकायत पर कार्रवाई हुई है. यहां सर्वाधिक बिकने वाले आईटीसी (Indian Tobacco Company) जैसे बड़े ब्रान्ड की सिगरेट की डुप्लीकेट खेप शहर से जब्त की गई है. सरगुजा पुलिस के साथ आईटीसी के ऑफिसर्स ने रेड की कार्रवाई कर नकली सिगरेट के खेप को जब्त किया है.

सरगुजा में नकली सिगरेट की खेप जब्त (ETV BHARAT)

सरगुजा के कारोबारी के यहां मारी रेड

आईटीसी के अधिकारी सरगुजा पहुंचे और पुलिस से संपर्क किया. इस दौरान रेड की कार्रवाई में पुलिस ने नकली सिगरेट को बरामद किया है. आईटीसी के अधिकारियों की निशानदेही पर पुलिस ने कपिल मित्तल के गोदाम पर छापा मारा जहां से आईटीसी के ब्रांड की नकली सिगरेट जब्त की गई है. आईटीसी के अधिकारी इस नकली सिगरेट के खेप को लेकर अपने साथ चले गए हैं.

सरगुजा में आईटीसी की रेड (ETV BHARAT)

हमारे पास आईटीसी कंपनी के प्रतिनिधि आये थे उन्होंने बताया की जो उनके ट्रेडमार्क हैं, उस तरह के ट्रेड मार्क को कॉपी करते हुये उसका भण्डारण कर बेचा जा रहा है. उनकी सूचना पर हमने मौके पर जाकर चेक किया तो हमें नकली माल बरामद हुआ है. मौके पर जाकर उसे जब्त कर पंचनामा बनाया गया और अपराध दर्ज किया गया है. जांच में जिस गोदाम में सामग्री मिली उसके मालिक कपिल मित्तल बताये जा रहे हैं- राहुल बंसल, सीएसपी

सरगुजा पुलिस ने कहा कि नकली सिगरेट को जब्त कर लिया गया है. जिला प्रशासन की टीम आईटीसी की शिकायत पर आगे और सख्त रुख अपनाएगी.