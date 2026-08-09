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ऑनर्स के छात्रों के लिए अच्छी खबर, 1 वर्षीय पीजी के लिए हुआ सीटों का आबंटन

उच्च शिक्षा विभाग ने बताया कि 2026-27 के सत्र में 2 साल वाले जो स्नातकोत्तर की सीटें हैं, वो घटाई नहीं जाएगी.

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ऑनर्स के छात्रों के लिए अच्छी खबर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 9, 2026 at 2:17 PM IST

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सरगुजा: नई शिक्षा नीति वाले छात्र जो ग्रेजुएशन में अब 4 साल का ऑनर्स कर रहे हैं, इस कोर्स के आने के बाद वर्षीय पीजी कोर्स का संकट खड़ा हो गया था. अंबिकापुर के पीजी कॉलेज में एक वर्षीय पीजी की सीट का आवंटन नहीं था, छात्र परेशान थे कि क्या उन्हें दो वर्षीय पाठ्यक्रम में पढ़ना होगा, लेकिन प्राचार्य डॉ अनिल सिंहा ने छात्रों की समस्या के लिए लगातार प्रयास किए और शनिवार को शासन से इन छात्रों के लिए अलग से विशेष सीट देने की जानकारी मिल गई है. हालांकि एक वर्षीय पीजी के लिए सीटों का आबंटन अगले वर्ष ही होगा, लेकिन इस वर्ष के लिए शासन ने तात्कालिक व्यवस्था करते हुए सीटें अलग से आबंटित कर दी गई हैं.

ऑनर्स के छात्रों के लिए अच्छी खबर

प्राचार्य डॉ अनिल सिन्हा ने बताया "नई शिक्षा नीति में आठ सेमेस्टर ऑनर्स की डिग्री लिए हुए छात्रों के लिए यूजीसी और छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का ही निर्देश था. पूर्व से ही उनके एक साल के स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट उनका रहेगा. सीधे आदेश नहीं आने के कारण बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी कि जो आठवें सेमेस्टर की ऑनर्स डिग्री लिए हुए जो छात्र थे उनको हम एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दे पा रहे थे."

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1 वर्षीय पीजी के लिए हुआ सीटों का आबंटन

प्राचार्य डॉ अनिल सिन्हा ने बताया, ''इससे एक गलतफहमी वाली सूचना लगातार मिल रही थी कि 2 साल वाले जो स्नातकोत्तर की सीटें हैं, उसी में सीट उनको कम करके एक साल वाले में दे दिया जाए. लेकिन हमने थोड़ा धैर्य से इसमें काम लिया और अभी एक साल वाले जो पोस्ट ग्रेजुएट के जो पात्र छात्र हैं, उनका हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन अभी करा लिया था लेकिन अभी शुल्क भुगतान के लिए उनको हमने निर्देश नहीं दिया था.''

'उच्च शिक्षा विभाग ने दी अंबिकापुर कॉलेज को जानकारी

प्राचार्य डॉ अनिल सिन्हा ने बताया, ''उच्च शिक्षा विभाग से एक जानकारी हमको मिली है कि जो 1 साल वाले स्नातकोत्तर की सीटें हैं, वो एक तरह से इस साल के लिए उनको जितने लोग पात्र हैं उनको देने के लिए निर्देश दिए गए हैं. साथ ही उन सीटों को एक स्पेशल नाम भी दे दिया गया है. वह एक तरह से कि एक वैकल्पिक व्यवस्था है इस साल के लिए. अगले साल उनके लिए फिर सीटों का ठीक से निर्धारण कर दिया जाएगा. इसलिए अब 2026-27 के सत्र में 2 साल वाले जो स्नातकोत्तर की सीटें हैं, वो घटाई नहीं जाएगी. इससे छात्रों को एक अच्छा लाभ मिलेगा."

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