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अंबिकापुर में बिना पानी सप्लाई के ही पहुंचा बिल, अब होगा माफ, जानिए MIC बैठक के अहम फैसले

सरगुजा: अंबिकापुर में सोमवार को नगर निगम के सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई. बैठक में शहर के 17 बिन्दुओं पर चर्चा की गई. बैठक में निर्णय लिया गया है कि नगर निगम द्वारा शहर में कुछ उपभोक्ताओं का जल बिल माफ किया जाएगा.

महापौर मंजूषा भगत की अध्यक्षता में आयोजित एमआईसी की बैठक के दौरान यह जानकारी सामने आई कि शहर में कई उपभोक्ताओं के घर पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी लेकिन पानी का बिल नियमित रूप से आ रहा था. ऐसे में कुछ उपभोक्ताओं का बिल 15 से 20 हजार रुपए तक हो गया है. महापौर ने बताया कि कमेटी द्वारा शिकायतों की जांच कराई गई. इस दौरान अब तक 7-8 उपभोक्ताओं के घर बिना पानी पहुंचाए ही बिल भेजने की पुष्टि हुई है.

सदस्यों ने जताई सहमति

उन्होंने बताया कि इन उपभोक्ताओं का पानी बिल माफ किया जाएगा जिस पर सभी सदस्यों ने सहमती जाहिर की है. वहीं बैठक के दौरान महापौर ने बताया कि नगर निगम के पुराने केदारपुर पानी टंकी भवन को अब जोनल कार्यालय के रूप में संचालित किया जाएगा. इस जोनल कार्यालय में आस पास के क्षेत्र के लोगों को संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर के साथ ही अन्य समस्याओं के लिए आने जाने में सुविधा होगी.

कुछ और अहम फैसले

महापौर ने बताया कि शहर के बाबूपारा स्थित सामुदायिक भवन को विश्व विद्यालय को और चांदमारी वाले सामुदायिक भवन को समाज कल्याण विभाग को किराए पर दिया जाएगा. दोनों से 1-1 लाख रुपए प्रति माह किराया लिया जाएगा इससे नगर निगम को आमदनी होगी. वहीं नगर निगम द्वारा शहर में स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु विशेष पहल की गई है.

सफाई के लिए बनाए जाएंगे ब्रांड एंबेसडर

शहर के समाज सेवियों, बुद्धि जीवी वर्ग व अन्य वर्ग के लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा जो शहर में लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करेंगे. इसके साथ ही शहर में नुक्कड़ नाटक और अन्य माध्यमों से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा. बैठक के दौरान नगर निगम की ओर से सेप्टिक टैंक सफाई शुल्क में 500 रgपए की वृद्धि का निर्णय लिया गया है. वर्षों से शुल्क में वृद्धि नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया है. इसके साथ ही गांधी स्टेडियम स्थित मल्टीपरपज होल के विद्युत् और सफाई शुल्क में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है.