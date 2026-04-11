ETV Bharat / state

अंबिकापुर में महिला से दुष्कर्म और हत्या, 8 दिन में आरोपी गिरफ्तार, दूसरे से संबंध के शक में ली जान

अंबिकापुर में महिला की हत्या के मामले में एसएसपी सरगुजा ने खुलासा करते हुए पूरी कहानी बताई. आरोपी को चिरमिरी से पकड़ा गया.

AMBIKAPUR MURDER CASE
अंबिकापुर में महिला से दुष्कर्म और हत्या, 8 दिन में आरोपी गिरफ्तार, (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 11, 2026 at 5:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा: जिले के अंबिकापुर में महिला के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. इस गंभीर घटना के आठ दिन के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस की इस कार्रवाई से मामले में अहम खुलासे हुए हैं.

क्या था पूरा मामला?

3 तारीख को सद्भावना चौक के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला था. शव की हालत देखकर साफ था कि महिला के साथ पहले मारपीट की गई और फिर उसकी हत्या की गई. इस मामले में कोतवाली थाने में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी महिला की पहचान और आरोपी तक पहुंचना. इसके लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया और लगातार जांच जारी रखी.

अंबिकापुर में महिला से दुष्कर्म और हत्या, आरोपी ने दूसरे से संबंध के शक में ली जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे पकड़ा गया आरोपी?

जांच के दौरान पुलिस ने करीब 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इन फुटेज के आधार पर आरोपी की गतिविधियों को ट्रैक किया गया. शुक्रवार को चिरमिरी पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया. उसी शाम आरोपी को अंबिकापुर लाया गया और पूछताछ शुरू की गई. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

आरोपी और महिला के बीच क्या संबंध था?

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी और मृत महिला पिछले 5-6 साल से साथ रह रहे थे. दोनों कबाड़ बीनने का काम करते थे और अक्सर दोनों एक साथ कहीं भी रह जाते थे कहीं भी सो जाते थे. इस बीच आरोपी को शक हुआ कि महिला का किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी संबंध है. इसी शक और गुस्से के कारण उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

कैसे की गई हत्या?

एसएसपी राजेश अग्रवाल के अनुसार आरोपी ने महिला की हाथ और मुक्कों से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई. यह हत्या अचानक गुस्से में की गई थी, लेकिन इसकी क्रूरता ने पूरे इलाके को हिला दिया.

वारदात के बाद आरोपी का भागने का रास्ता

हत्या के बाद आरोपी ने भागने के लिए अलग-अलग रास्तों का इस्तेमाल किया. वह पहले मंदिर की ओर गया, फिर वापस चौक पर आया और वहां से कई इलाकों से होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचा. रेलवे ट्रैक के जरिए वह आगे बढ़ते हुए विश्रामपुर तक पहुंच गया और आखिरकार अपनी मां के पास चिरमिरी चला गया.

आरोपी की पृष्ठभूमि

पुलिस के अनुसार आरोपी प्रतापपुर का रहने वाला है. उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी. आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी अलग रहती है. पुलिस ने यह भी साफ किया कि आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है, लेकिन वह नशे का आदी है.

पुलिस की कार्रवाई और आगे की योजना

इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने लगातार पेट्रोलिंग और तकनीकी जांच का सहारा लिया. एसएसपी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बहुत दुर्लभ होती हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाएगी. आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

पुलिस की तत्परता से आरोपी को जल्दी पकड़ लिया गया, लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज के लिए चिंता का विषय हैं.

बलौदाबाजार कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मां बेटी हत्याकांड में पहली बार डबल आजीवन कारावास
भिलाई में 5 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म, ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव
सरगुजा में महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोपी गिरफ्तार, चिरमिरी में पुलिस ने दबोचा

TAGGED:

SURGUJA SEXUAL ASSAULT MURDER CASE
महिला से दुष्कर्म और हत्या
चरित्र पर शक
MURDER CASE SOLVE
AMBIKAPUR MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.