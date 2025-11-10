ETV Bharat / state

अंबिकापुर नगर निगम में टैक्स पर घमासान, पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप

नगर निगम क्षेत्र में टैक्स को लेकर विपक्ष हमलावर है.

AMBIKAPUR MUNICIPAL CORPORATION
अंबिकापुर नगर निगम (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 1:12 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 1:37 PM IST

सरगुजा : अंबिकापुर नगर निगम ने टैक्स में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है. विपक्ष का आरोप है कि अलग अलग टैक्स में करीब 57 से 70 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है.

आय के साधन बढ़ाने टैक्स बढ़ाने की तैयारी: अंबिकापुर नगर निगम शासन वित्तपोषित निकाय है. यहां फंड का अभाव हमेशा ही रहता है. अब निगम अपने आय के साधन बढ़ाने के लिए टैक्स में बढ़ोत्तरी करने जा रही है. निगम के अनुसार ये बढ़ोत्तरी 50 प्रतिशत है. वहीं विपक्ष का कहना है कि 50 नहीं बल्कि 57 से 70 प्रतिशत तक की वृध्दि की जा रही है.

अंबिकापुर नगर निगम (ETV Bharat Chhattisgarh)

विपक्ष ने उठाए सवाल: नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने बताया, ''नगर निगम अंबिकापुर में वर्तमान में 50 प्रतिशत टैक्स बढ़ाने का संकल्प लाया गया है. जब मैंने स्टडी किया तो पता लगा कि कहीं 57 तो कहीं 60 तो कहीं 75 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है. यह अंबिकापुर शहर के लोगों पर आर्थिक भार है. कांग्रेस ने सदन में इसका तर्कसंगत विरोध किया.''

विपक्ष की सलाह: शफी अहमद का कहना है कि अंबिकापुर में फिलहाल 24 हजार मकानों पर टैक्स लगा है. यहां 40 हजार मकान हैं. इन सभी मकानों पर टैक्स लगाया जाता है तो आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. जो लोग टैक्स दे रहे हैं, उन लोगों पर ही टैक्स का बोझ बढ़ाया जाता है तो यह उन लोगों के साथ धोखा होगा. सभी मकानों से टैक्स लिया जाना चाहिए.

युवा व्यवसायी शुभम सोनी कहते हैं कि "एक तो वैसे ही महंगाई से लोग परेशान हैं. कमाई के साधन सीमित हैं. ऐसे में टैक्स बढ़ना उचित नहीं है. जो टैक्स दे रहे हैं, उन पर ही बोझ बढ़ना ठीक नहीं है. निगम को राजस्व बढ़ाने के लिए वसूली बढ़ानी चाहिए और अन्य साधनों पर ध्यान देना चाहिए."

क्या कहते हैं सभापति: नगर निगम के सभापति हरमिन्दर सिंह ने निगम का बचाव करते हुए कहा कि सफाई पर जो टैक्स बढाने की बात आई है, वो निराधार और गलत है. स्वच्छता के क्षेत्र में अंबिकापुर ने आयाम स्थापित किये हैं. किसी चीज को प्राप्त कर लेना और उसको बरकरार रखना बड़ी चुनौती होती है. राष्ट्रीय स्तर पर हमने स्वच्छता के कारण नाम कमाया है.

Ambikapur Municipal Corporation
अंबिकापुर नगर निगम (ETV Bharat Chhattisgarh)

कचरा फेंकने पर 500 रुपये का जुर्माना: सभापति हरमिंदर सिंह ने कहा कि सामान्य सभा में यह सामने आया कि प्रत्येक घर से कचरा सड़क पर फेंकने की शिकायत मिल रही है. जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी बार में 2-2 सौ रुपये जुर्माने का प्रस्ताव लाया है. इसके बाद भी अगर कोई कचरा फेंकता है तो 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

सभापति ने यह भी कहा कि किसी प्रकार की टेक्स में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है. एक विषय और सामने आया कि अच्छी बारिश की वजह से इस बार पेयजल की दिक्कत नहीं हुई, लेकिन भविष्य को देखते हए पानी बहाने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.

