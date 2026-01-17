खनन के खिलाफ ग्रामीणों का बड़ा आंदोलन, अंबिकापुर में जल-जंगल-जमीन बचाने हजारों लोग सड़कों पर उतरे
सरगुजा में ग्राम सभाओं की सहमति के बिना ही खनन परियोजनाओं के लिए जंगल-जमीन के अधिग्रहण का आरोप लग रहा है. इसे लेकर प्रदर्शन हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 17, 2026 at 4:35 PM IST
सरगुजा: खनन परियोजनाओं से हो रहे पर्यावरण नुकसान, जल-जंगल-जमीन के विनाश और आदिवासियों के विस्थापन के विरोध में शुक्रवार को अंबिकापुर में बड़ा आंदोलन हुआ. संभाग मुख्यालय के बीटीआई मैदान में विशाल धरना-प्रदर्शन और आमसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेशभर से खनन प्रभावित ग्रामीण शामिल हुए.
रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन: आंदोलन के दौरान हजारों लोगों ने रैली निकाली और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों ने खनन परियोजनाओं को तत्काल रोकने और ग्राम सभा की सहमति के बिना किसी भी तरह के भूमि अधिग्रहण का विरोध किया.
हसदेव अरण्य में खनन पर उठे गंभीर सवाल: हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की सुनीता पोर्ते ने कहा कि जुलाई 2022 में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने हसदेव की सभी खदानें रद्द करने का संकल्प पारित किया था. 2021 में भारतीय वन्यजीव संस्थान ने भी पूरे हसदेव क्षेत्र को खनन मुक्त रखने की सिफारिश की थी. इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा नई केंते एक्सटेंशन खनन परियोजना की अनुशंसा जारी करना जनविरोधी कदम है.
परसा कोल ब्लॉक में फर्जी ग्राम सभा प्रस्तावों के आधार पर वन स्वीकृति ली गई और अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में भी यह फर्जीवाड़ा साबित हुआ, फिर भी पुलिस बल के जरिए पेड़ों की कटाई जारी है.- सुनीता पोर्ते
5वीं अनुसूची और ग्राम सभा की अनदेखी का आरोप: अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ 5वीं अनुसूची राज्य है, जहाँ वन अधिकार कानून और पेसा कानून लागू हैं. उन्होंने साफ कहा कि ग्राम सभा की सहमति के बिना किसी भी तरह का भूमि अधिग्रहण स्वीकार नहीं किया जाएगा.
कॉरपोरेट हितों के लिए हो रहा खनन : छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनता की बजाय कॉरपोरेट घरानों के मुनाफे के लिए काम कर रही है. सरगुजा समेत पूरे 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के विरोध के बावजूद पुलिस बल के जरिए जंगल-जमीन छीनी जा रही है.
कई इलाकों में कोयला, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन जैसे खनिजों का सर्वे और उत्खनन चल रहा है. - आलोक शुक्ला
रामगढ़ पहाड़ में दरारें, धार्मिक स्थल खतरे में: ग्राम फतेहपुर के मुनेश्वर सिंह पोर्ते ने कोयला खदानों में हो रही भारी ब्लास्टिंग पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इसके कारण रामगढ़ पहाड़ जैसे प्राचीन धार्मिक और पुरातात्विक महत्व के स्थल में गहरी दरारें पड़ रही हैं.
एकजुटता और संघर्ष के संकल्प के साथ सभा समाप्त: आमसभा का समापन एकजुटता, संघर्ष और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के संकल्प के साथ हुआ. इस आंदोलन में सरगुजा संभाग के गांवों और अंबिकापुर शहर से लगभग 5000 लोग शामिल हुए. सभा के बाद कलेक्टर कार्यालय तक विशाल रैली निकाली गई.