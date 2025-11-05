ETV Bharat / state

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी कीमोथेरेपी, 7 पदों के साथ पूरा विभाग खोलने की स्वीकृति

करीब डेढ़ महीने से कीमोथेरेपी की सुविधा बंद पड़ी थी. ईटीवी भारत पर खबर प्रकाशित किए जाने के बाद हुआ फैसला.

CHEMOTHERAPY FACILITY
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी कीमोथेरेपी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 5, 2025 at 7:56 PM IST

5 Min Read
सरगुजा: अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में बीते करीब 45 दिनों से कीमोथेरेपी की सुविधा बंद थी. ईटीवी भारत की टीम ने इस खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया. खबर प्रकाशित किए जाने के बाद डेढ़ महीने से बंद पड़ी सुविधा को अब फिर से चालू किया जाएगा. इस फैसले से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आने वाले समय में कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी की सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है.

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी कीमोथेरेपी: ईटीवी भारत ने 30 सितम्बर को इस मुद्दे से जुड़ी खबर प्रकाशित की थी, जिसमें कीमोथेरेपी बंद होने और उससे होने वाली समस्या का जिक्र किया था. खबर प्रकाशन के बाद राज्य शासन ने मेडिकल कालेज में रेडियोथेरेपी विभाग के लिए अनुमति दे दी है. इस अनुमति के बाद अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रोफेसर से लेकर जूनीयर रेसीडेंट के कुल 7 पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति मिल चुकी है. आने वाले समय में कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी.

7 पदों के साथ पूरा विभाग खोलने की स्वीकृति (ETV Bharat)

सुविधाओं में होगा इजाफा: राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में शासन ने मुख्य बजट 2025-26 में नवीन पद अंतर्गत प्राध्यापक के 1, सह प्राध्यापक के 1, सहायक प्राध्यापक के 1, सीनियर रेसीडेंट के 2, जूनियर रेसीडेंट के 2 कुल सात पदों पर भर्ती हेतु स्वीकृति 31 अक्टूबर को प्रदान की है. इस स्वीकृति के बाद उम्मीद जगी है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी.

शासन से रेडियोथेरेपी विभाग और 7 पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति मिली है. फैकल्टी की भर्ती प्रोटोकॉल के तहत होगी. आने वाले समय में कैंसर के रोगियों को मेडिकल कालेज अस्पताल में कीमोथेरेपी की सुविधा मिल पाएगी: डॉ अविनाश मेश्राम, आरएसडीकेएस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता

सरगुजा संभाग में बढ़ रही कैंसर रोगियों की संख्या: सरगुजा में कैंसर के रोगियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हिस्टोपैथोलॉजी लैब में लगातार कैंसर के मरीजों के सैम्पल आ रहे हैं. जांच के दौरान कई मरीजों के सैंपल मेंं कैंसर कि पुष्टि हो रही है.

हिस्टोपैथोलॉजी लैब के आंकड़ों पर डाले नजर: साल 2024 में हिस्टोपैथोलॉजी लैब में 1272 सैंपल की जांच में 196 सैंपल में कैंसर की पुष्टि हुई है. जबकि वर्ष जुलाई 2025 तक 886 सैंपल की जांच में 101 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है. यह आंकडा प्रतिदिन बढ़ रहा है. यही वजह है कि सरगुजा में कैंसर के मरीजों के लिए कीमोथेरेपी की सुविधा सबसे जरुरी है. शहर के नवापारा सीएचसी में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की पहल पर कैंसर रोगियों के लिए कीमोथेरेपी की शुरुआत की गई थी.

4 हजार 756 लोगों की स्क्रीनिंग की गई: 2021 से नियमित रूप से अस्पताल में कैंसर मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क कीमोथेरेपी दी जा रही थी. सितंबर 2022 से सितंबर 2025 के बीच नवापारा सीएचसी में 4 हजार 756 लोगों की स्क्रीनिंग की गई. इसमें से 2 हजार 754 लोगों का उपचार चल रहा है. इनमें सिर्फ 2025 की बात की जाए तो अस्पताल में 1 हजार 372 लोगों की स्क्रीनिंग की गई जिसमें 657 लोगों का उपचार जारी है. इनमें ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ओवरी कैंसर के साथ मल्टीपल माइलोमा के मरीज शामिल थे.

क्या है दिक्कत: शासन द्वारा चिकित्सक को समय पर व सम्मानजनक वेतन नहीं दिए जाने से लम्बे समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद एमडी रेडियो थेरेपी डॉ. हिमांशु गुप्ता ने 26 सितम्बर को अपना इस्तीफा दे दिया. उनके नौकरी छोड़ने के बाद से ही नवापारा सीएचसी में कैंसर रोगियों को मिल रही सुविधा ठप हो गई और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.


41 दिनों से बंद है सुविधा: कैंसर रोग विशेषज्ञ के नौकरी छोड़ने के बाद नवापारा सीएचसी में कीमोथेरेपी की सुविधा 41 दिनों से बंद पड़ी हुई है. विशेषज्ञ चिकित्सक के नहीं रहने से सीएचसी नवापरा में किसी भी नए कैंसर मरीज को कीमोथेरेपी की सुविधा नहीं मिल पा रही. अस्पताल में सिर्फ उन मरीजों को ही अस्पताल में प्रशिक्षित नर्सों द्वारा कीमो दिया जा रहा है जिन्हें पूर्व में चिकित्सक की निगरानी में कीमो दिया जा चुका है और उनके दो-तीन कीमो शेष बचे हैं. ऐसे में कैंसर रोगियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कैंसर रोगी निजी क्लिनिक में जाने के साथ ही कीमो के लिए रायपुर, बिलासपुर जाने को मजबूर हैं.

