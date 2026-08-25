ETV Bharat / state

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की टपकती छत को मिलेगा इलाज, कलेक्टर ने सुधार के लिए जारी की राशि

नगर निगम को काम शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं. इस साथ ही आरईएस और सीजीएमएससी के कार्यों को भी जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं. अस्पताल अधीक्षक को यह कहा गया हैं कि किचन और शौचालय की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए- अजीत वसंत,कलेक्टर

कलेक्टर अजीत वसंत ने निरीक्षण के बाद बताया कि जिस भवन में सीपेज आ रहा है, उसके लिए नगर निगम को डीएमएफ मद से 50 लाख की राशि स्वीकृत की गई है. उसका टेंडर भी हो चुका है.

सरगुजा : अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का कलेक्टर अजीत वसंत ने औचक निरीक्षण किया. अस्पताल में सीपेज की समस्या के साथ ही उन्होंने निर्माणाधीन कार्य, शौचालय और किचन का भी निरीक्षण किया.इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल के अधीक्षक और डीन को व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए.



वहीं अस्पताल के डीन अविनाश मेश्राम का कहना है कि कलेक्टर सर ने दौरा किया है.उन्होंने सीपेज और निर्माण कार्यों को देखा.इसके बाद सीपेज सुधारने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की छत की होगी मरम्मत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेडिकल कॉलेज की मुख्य बिल्डिंग में सीपेज की समस्या है.इसमें सुधार के लिए संबंधित अधिकारी को कलेक्टर सर ने निर्देशित किया है.सीपेज के कारण कई बिल्डिंग में पानी का रिसाव हो रहा है.इसके अलावा जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उन्हें देखकर उन्होंने संतुष्टि जताई है.मुख्य तौर पर सीपेज की ही समस्या थी,जिसके लिए राशि जारी कर दी गई है- अविनाश मेश्राम,डीन, मेडिकल कॉलेज

मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऊपर बनेगा डोम

आपको बता दें कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लंबे समय से शिकायतें आ रही थी. खासकर भारी बारिश में सीपेज की समस्या से मरीज और अस्पताल स्टाफ प्रभावित थे. लेकिन पुराने जर्जर भवन को रिपेयर करने का कोई माध्यम समझ नहीं आ था. जिसे लेकर कलेक्टर ने राशि देने के साथ ही सीपेज वाली बिल्डिंग के ऊपर प्रोफाइल सीट डोम बनाने का निर्णय लिया है. इसके बाद ना सिर्फ सीपेज की समस्या से राहत मिलेगी बल्कि भवन के फर्स्ट फ्लोर में बना डोम दूसरे कार्यों के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा.

पहले क्यों नहीं किए गए इंतजाम

आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण मेडिकल कॉलेज अस्पताल की छत टपक रही है. पानी के कारण मरीज परेशान हो रहे हैं.अब कलेक्टर के दौरे के बाद इस समस्या का समाधान होगा.लेकिन इन निर्माण कार्यों में फिलहाल एक माह का अतिरिक्त समय लग सकता है.ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि बारिश से पहले ही सीपेज और दूसरी चीजों से बचने के उपाय क्यों नहीं किए गए.क्योंकि पिछले साल अस्पताल को तिरपाल से ढंका गया था. ऐसे में जरुरी हो गया था कि बारिश खत्म होते ही इससे निपटा जाए,लेकिन ऐसा नहीं हुआ.



हवाई सुविधा और एयरपोर्ट विस्तार पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई, AAI को दिए गए निर्देश, उड़ानों को लेकर भी हुई बहस

कोरबा के देवपहरी वाटरफॉल में युवकों का रेस्क्यू, 15 घंटे मौत से लड़ी जंग, तेज पानी के बीच चट्टान पर बिताई रात

कृषि शिक्षक भर्ती में बीएड अनिवार्य, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एकमुश्त छूट की मांग की खारिज