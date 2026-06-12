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त्राटक का कमाल: तेज धूप में 12 मिनट 54 सेकंड तक सूर्य को नग्न आंखों से एकटक देखा, अमेरिका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

त्राटक का कमाल: तेज धूप में 12 मिनट 54 सेकंड तक सूर्य को नग्न आंखों से एकटक देखा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जवाब: यह मेरा तीसरा रिकॉर्ड है. इससे पहले मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में अपना नाम दर्ज कराया था. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैंने दोपहर 12:00 बजे 12 मिनट 52 सेकंड तक सूर्य को नंगी आंखों से देखा था. वहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में मैंने दोपहर 12:30 बजे 12 मिनट 53 सेकंड तक 33 डिग्री तापमान में सूर्य को नग्न आंखों से देखा था. अब अमेरिका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने 15 मई को सुबह 11:30 बजे 42 डिग्री तापमान में 12 मिनट 54 सेकंड तक सूर्य को नंगी आंखों से देखकर यह रिकॉर्ड बनाया. उस दिन बहुत गर्मी थी.

अंबिकापुर के लाल विजय श्रीवास्तव ने बिना पलक झपकाए सूर्य को देखने का बनाया रिकॉर्ड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस उपलब्धि के बाद ETV भारत ने लाल विजय श्रीवास्तव से बातचीत और जाना की ये कैसे समाज के हित में काम करता है और इससे अन्य लोगों को कैसे लाभ हो सकता है.

सरगुजा: अंबिकापुर के रहने वाले लाल विजय श्रीवास्तव ने अमेरिका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है. ये रिकॉर्ड उन्होंने सूर्य को दिन के साढ़े बारह बजे नग्न आंखों से 12 मिनट 54 सेकेंड तक देखकर बनाया है. दरअसल ये इतने समय तक सूर्य पर त्राटक करते हैं. भारतीय यौगिक क्रिया में त्राटक के अपने अपने स्तर हैं. ध्यान केन्द्रित करने के लिए लोग, बिंदु पर, आईने पर त्राटक की प्रेक्टिस करते हैं, लेकिन सूर्य पर त्राटक कर पाना असंभव जैसा लगता है, लेकिन अंबिकापुर के इस शख्स ने ये कर दिखाया.

सवाल: आप जो सूर्य पर त्राटक करते हैं, क्या वह भ्रूमध्य पर करते हैं या सीधे सूर्य को देखते हैं?

जवाब: मैं सीधे सूर्य देव को देखता हूं. लगभग 26-27 वर्षों से मैं नियमित रूप से त्राटक विद्या का अभ्यास कर रहा हूं, जिससे मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है. मेरे गुरुदेव मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री विपिन बिहारी लाल रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में मैंने यह उपलब्धि हासिल की है.

सवाल: इसकी शुरुआत कैसे होती है? किस उम्र में और किस स्तर पर इसे शुरू किया जाना चाहिए?

जवाब: इसकी कोई निश्चित उम्र नहीं होती. मैं अपने ब्रेन अकादमी के माध्यम से बच्चों को भी इसका प्रारंभिक अभ्यास कराता हूं. इसमें सबसे पहले बिना पलक झपकाए ध्यान केंद्रित करने की आदत विकसित करनी होती है. शुरुआत में मैं लोगों को अपनी नाक के अग्रभाग को देखने के लिए कहता हूं. इसके बाद एक काला बिंदु बनाकर उस पर एकटक देखने का अभ्यास कराया जाता है. सूर्य त्राटक साधना करने के लिए सीधे नहीं कहा जाता.

दूसरी बात यह है कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के सूर्य त्राटक करना हानिकारक भी हो सकता है. इसका मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है. हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड तेजी से सक्रिय होने लगता है, इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता. इसीलिए बिना गुरु के संरक्षण और मार्गदर्शन के इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए.

अमेरिका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल: क्या त्राटक करने की कोई समय-सीमा होती है? यदि कोई व्यक्ति त्राटक का अभ्यास कर रहा है, तो वह कितनी देर तक कर सकता है?

जवाब : शुरुआती स्तर पर एक मिनट से शुरुआत करनी चाहिए. यदि मेरी बात करें, तो मैं घंटों तक त्राटक कर सकता हूं. सूर्य त्राटक मैं 15 से 20 मिनट तक कर सकता हूं. वहीं यदि बिंदु त्राटक या दर्पण त्राटक की बात की जाए, तो मैं घंटों तक अभ्यास कर सकता हूं क्योंकि मैं नियमित साधना में हूं. मेरा झुकाव मेडिटेशन की ओर है. त्राटक ऐसी विद्या है जो देखने में आसान लगती है, लेकिन इसका प्रभाव तुरंत एकाग्रता पर दिखाई देता है.

सवाल: आज के छात्रों और आम लोगों का जीवन तनावपूर्ण है. लोग डिप्रेशन और एंजायटी से गुजर रहे हैं तथा कई बार अवसाद में गलत कदम भी उठा लेते हैं. ऐसे में यह विद्या कितनी कारगर साबित हो सकती है और आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?

जवाब: मैंने उदाहरण के तौर पर तीन रिकॉर्ड बनाए हैं 12 मिनट 52 सेकंड, 12 मिनट 53 सेकंड और 12 मिनट 54 सेकंड. मैं यह कहना चाहता हूं कि आप 12 मिनट 52 सेकंड तक चंद्रमा को ही लगातार देखकर देखिए, यह आसान नहीं है. कुछ समय बाद आपको दो, तीन या चार चंद्रमा दिखाई देने लगेंगे. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा फोकस कमजोर हो चुका है.

आज यदि आप टीवी देखते हैं, तो 12 मिनट 52 सेकंड के भीतर ही कोई विज्ञापन आ जाता है. वर्तमान समय में एकाग्रता काफी कम हो गई है. मैं चाहता हूं कि आज के युवा, जो मोबाइल और डिजिटल दुनिया में अधिक समय बिता रहे हैं, वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट या कम से कम 2 मिनट एकाग्रता के अभ्यास के लिए निकालें.

त्राटक विधि के बताए फायदे, ETV संवाददाता देश दीपक गुप्ता ने की खास बातचीत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

त्राटक ऐसी विद्या है जो मस्तिष्क को अत्यंत सक्रिय बनाती है. विज्ञान भी मानता है कि यह पीनियल ग्रंथि (Pineal Gland) पर प्रभाव डालती है. आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कहा जाता है कि हमारा शरीर पंचतत्वों से बना है और त्राटक विद्या इन तत्वों की सक्रियता को बढ़ाने में सहायक होती है. यह कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में भी सहायता करती है. त्राटक के दौरान आंखों के माध्यम से ध्यान केंद्रित करने से पीनियल ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक की चेतना को सक्रिय करने में सहायता मिलती है.