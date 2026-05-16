सरकारी सिस्टम की लापरवाही...! अंबिकापुर में जनवरी 2020 में जन्मे बच्चों का 'डिजिटल रिकॉर्ड' ही नहीं, जानिए कैसे हुआ खुलासा?
RGI पोर्टल में नहीं है अंबिकापुर में जनवरी 2020 में जन्मे किसी भी बच्चे का जन्म डिजिटल रिकॉर्ड, देश दीपक गुप्ता की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 16, 2026 at 7:03 PM IST
अंबिकापुर: शहर में सरकारी सिस्टम की बड़ी लापरवाही सामने आई है. जनवरी 2020 में जन्मे बच्चों का डिजिटल रिकॉर्ड नगर निगम के पोर्टल में मौजूद ही नहीं है. हैरानी की बात यह है कि कई साल तक इस गड़बड़ी की जानकारी किसी को नहीं थी. मामला तब सामने आया जब एक पिता अपनी बेटी का डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र लेने नगर निगम पहुंचे.
आधार कार्ड बनवाने में आ रही दिक्कत
अंबिकापुर के शिकारी रोड निवासी दिग्विजय शुक्ला अपनी बेटी विदुषी शुक्ला का आधार कार्ड बनवाने के लिए पिछले दो महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. उनकी बेटी का जन्म 18 जनवरी 2020 को हुआ था और उस समय नगर निगम से सामान्य जन्म प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था. लेकिन अब आधार कार्ड बनवाने के लिए केंद्र सरकार के आरजीआई पोर्टल से जारी डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जरूरी बताया जा रहा है. यही वजह है कि पोस्ट ऑफिस और च्वाइस सेंटर में उनका आवेदन स्वीकार नहीं हो रहा.
निगम के पास जनवरी 2020 का डेटा ही नहीं
जांच में पता चला कि 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक के जन्म रिकॉर्ड नगर निगम के डिजिटल पोर्टल में ट्रांसफर ही नहीं हुए. इस दौरान करीब 500 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र जारी हुए थे, लेकिन उनका डेटा RGI सिस्टम तक नहीं पहुंच पाया. नगर निगम के अनुसार राज्य स्तरीय पोर्टल से करीब 33 हजार रिकॉर्ड ट्रांसफर किए जा चुके हैं, लेकिन जनवरी 2020 का पूरा डेटा छूट गया.
सैकड़ों परिवार प्रभावित
इस गड़बड़ी के कारण सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि करीब 500 परिवार प्रभावित हो सकते हैं. डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलने से बच्चों के आधार कार्ड, स्कूल एडमिशन और अन्य सरकारी काम अटक सकते हैं.
नगर निगम ने क्या कहा
नगर निगम आयुक्त का कहना है कि इस मामले में संबंधित विभाग से पत्राचार किया गया है और जल्द ही डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. हालांकि प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे लंबे समय से दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है.