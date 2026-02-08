ETV Bharat / state

अंबिकापुर फायरिंग केस: पुलिस ने केस दर्ज कर संदिग्ध जगहों पर दी दबिश, आरोपी फरार

शहर के बीच हवाई फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. 3 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं.

Ambikapur firing case
अंबिकापुर फायरिंग केस: पुलिस ने केस दर्ज कर संदिग्ध जगहों पर दी दबिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 8, 2026 at 11:07 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा: जिले के अंबिकापुर शहर में देव होटल के पास हवाई फायरिंग की घटना सामने आई है. यह घटना 6 फरवरी की शाम की बताई जा रही है. होटल के पास दो राउंड हवाई फायरिंग की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए.

स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना

गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग और दुकानदार डर गए. उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलने के बाद SSP और DIG राजेश अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए.

पुलिस टीम ने शुरू की जांच

SSP अमोलक सिंह ढिल्लो और सीएसपी राहुल बंसल के नेतृत्व में कोतवाली और गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, हालांकि स्थानीय लोगों ने 12 बोर बंदूक से फायरिंग की बात कही थी.

जांच में हवाई फायरिंग की पुष्टि

पुलिस की गहन जांच के बाद यह साफ हो गया कि दो राउंड हवाई फायरिंग की गई थी. आसपास मौजूद लोगों और दुकानदारों ने बताया कि हनी सिंह नामक व्यक्ति ने बंदूक से फायरिंग की थी. इस घटना से लोगों में भारी डर का माहौल है.

आरोपी पर केस दर्ज, तलाश जारी

अगर गोली किसी को लग जाती तो एक बड़ी और गंभीर घटना हो सकती थी. लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी. ऐसे में पुलिस ने आरोपी हनी सिंह के खिलाफ आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25, 27 और बीएनएस की धारा 125 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. घटना के बाद से आरोपी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है.

तलाशी में एयर गन और लाइसेंसी हथियार मिले

7 फरवरी को पुलिस टीम होटल और संबंधित स्थानों पर पहुंची. तलाशी के दौरान एक एयर गन बरामद की गई. इसके अलावा घर में 6 लाइसेंसी बंदूकें भी मिली हैं, जिन्हें फिलहाल जब्त नहीं किया गया है. हथियारों की जांच के लिए उनके मालिक को पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया है.

तीन संदिग्ध हिरासत में

पुलिस ने इस मामले में तीन अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. एडिशनल एसपी अमोलक सिंह ढिल्लो ने बताया कि फायरिंग की पुष्टि हो चुकी है. मामले में अपराध दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है. हथियारों की जांच की जा रही है और जांच आगे भी जारी रहेगी.

अंबिकापुर में शहर के बीच हवाई फायरिंग, अधिकारी कर रहे इनकार लेकिन जांच जारी
मोबाइल दुकान की आड़ में चल रही थी ई सिगरेट व विदेशी चाकू की बिक्री
हाउसिंग बोर्ड का उपायुक्त और लिपिक 65 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

TAGGED:

AIR FIRING INCIDENT
ARMS ACT CASE INDIA
अंबिकापुर फायरिंग केस
अंबिकापुर में चली गोली
AMBIKAPUR FIRING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.