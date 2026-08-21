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अंबिकापुर-दिल्ली ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की अपील, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को टीएस सिंहदेव ने लिखा खत

ट्रेन को सप्ताह में एक दिन चलाने के बजाए प्रतिदिन या कम से कम सप्ताह में 3 से 4 दिन चलाने की मांग की.

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ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की अपील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 21, 2026 at 9:49 AM IST

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रायपुर: सरगुजा संभाग से दिल्ली के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है. सिंहदेव ने अपने पत्र में अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की मांग की है. पूर्व डिप्टी सीएम ने ट्रेन को सप्ताह में सिर्फ एक दिन चलाने के बजाए प्रतिदिन या कम से कम सप्ताह में 3 से 4 दिन चलाने की मांग की है.

अंबिकापुर-दिल्ली ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की अपील

वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस. सिंहदेव ने रेल मंत्री के नाम लिखे पत्र में सरगुजा संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर और आसपास के आदिवासी बहुल इलाकों की लंबे समय से लंबित रेल सुविधा की मांग को प्रमुखता से उठाया है. सिंहदेव ने बताया कि अंबिकापुर से दिल्ली के लिए फिलहाल 22407/22408 अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस ही एकमात्र सीधी ट्रेन है. यह ट्रेन सप्ताह में केवल एक दिन, गुरुवार को संचालित होती है. सिंहदेव का कहना है कि ट्रेन की सीमित फ्रीक्वेंसी के कारण यात्रियों को लंबी वेटिंग और असुविधा का सामना करना पड़ता है.


सप्ताह में 3 से 4 दिन चलाने की मांग

टीएस. सिंहदेव ने कहा कि सरगुजा क्षेत्र से दिल्ली जाने वाले यात्रियों में विद्यार्थी, गंभीर रूप से बीमार मरीज, पर्यटक और कारोबारी बड़ी संख्या में शामिल हैं. ऐसे में सप्ताह में केवल एक दिन ट्रेन चलने से यात्रियों की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही हैं. सिंहदेव ने रेल मंत्री से आग्रह किया है कि क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और जनहित की जरूरतों को देखते हुए ट्रेन संख्या 22407/22408 की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जानी चाहिए. सिंहदेव ने ट्रेन को प्रतिदिन या कम से कम सप्ताह में 3 से 4 दिन चलाने की मांग की.


रेलवे के राजस्व में भी बढ़ोतरी का दावा

सिंहदेव ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्षेत्रवासियों को जहां यात्रा में सुविधा मिलेगी और रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी. सिंहदेव ने इसे सरगुजा क्षेत्र की जनता की लंबे समय से लंबित महत्वपूर्ण मांग बताते हुए रेल मंत्री से सकारात्मक फैसला लेने की अपील की.

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