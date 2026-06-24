ETV Bharat / state

सागर वालों के लिए रेलवे का सरप्राइज, सोते-सोते पहुंचा देगी अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस

2 दिन सागर से होकर चलेगी अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस, व्यापारियों और स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली का सफर हुआ आसान. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

AMBIKAPUR HAZRAT NIZAMUDDIN EXPRESS
सागर वालों के लिए रेलवे का सरप्राइज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 9:50 AM IST

|

Updated : June 24, 2026 at 9:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: सागर में रेल सुविधाओं के विस्तार के प्रयासों के चलते एक और सौगात सागर शहर को मिली है. अब अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस सप्ताह में दो दिन सागर से होकर गुजरेगी. लोकसभा क्षेत्र की सांसद डॉ. लता वानखेड़े ने बताया कि, ''रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है.''

रेलवे बोर्ड द्वारा गाड़ी संख्या 22407/22408 अंबिकापुर–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस की फ्रीक्वेंसी को साप्ताहिक से बढ़ाकर सप्ताह में दो दिन संचालित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. डॉ. लता वानखेड़े ने बताया कि, ''उन्होंने सागर लोकसभा क्षेत्र की जनता, व्यापारियों, विद्यार्थियों एवं नौकरीपेशा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस मांग को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने प्रमुखता से रखा था. रेल मंत्रालय द्वारा इस जनहितकारी मांग को स्वीकार किया जाना क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है.''

Sagar MP Dr. Lata Wankhede
सांसद डॉ. लता वानखेड़े ने की रेलमंत्री से मुलाकात (ETV Bharat)

व्यापारियों और स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली का सफर हुआ आसान
सांसद डॉ. लता वानखेड़े ने बताया कि, ''ये ट्रेन सागर के यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक होगी. दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से रात लगभग 11 बजे चलकर ये ट्रेन अगले दिन सुबह 8:30 बजे सागर पहुंचती है, जिससे यात्रियों को रातभर में आरामदायक यात्रा कर सीधे अपने गंतव्य तक पहुंचने की सुविधा मिलती है.''

उन्होंने बताया कि, ''अब तक दिल्ली जाने के लिए बड़ी संख्या में व्यापारी गोंडवाना एक्सप्रेस पर निर्भर थे, जिसके लिए उन्हें ट्रेन पकड़ने हेतु दोपहर लगभग 3 बजे ही स्टेशन के लिए निकलना पड़ता था. इससे उनके पूरे दिन का समय प्रभावित होता था. नई व्यवस्था से व्यापारियों का समय बचेगा, यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी तथा व्यवसायिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी.''

प्रधानमंत्री और रेलमंत्री का माना आभार
डॉ. लता वानखेड़े ने कहा कि, ''इस निर्णय से सागर, दमोह, कटनी एवं आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों, व्यापारियों तथा नौकरीपेशा लोगों को दिल्ली आने-जाने में बड़ी राहत मिलेगी.'' इस सौगात के लिए सांसद डॉ. लता वानखेड़े ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, ''केंद्र सरकार निरंतर जनभावनाओं के अनुरूप रेल सुविधाओं का विस्तार कर रही है और सागर क्षेत्र के विकास के लिए वे आगे भी इसी प्रकार प्रयासरत रहेंगी.''

Last Updated : June 24, 2026 at 9:58 AM IST

TAGGED:

AMBIKAPUR EXPRESS RUN VIA SAGAR
SAGAR DELHI RAIL CONNECTIVITY
NEW TRAIN VIA SAGAR SCHEDULE
SAGAR MP DR LATA WANKHEDE
AMBIKAPUR HAZRAT NIZAMUDDIN EXPRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.