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अंबिकापुर पटाखा गोदाम में आग मामला: कारोबारी मुकेश और प्रवीण अग्रवाल पर FIR

आसपास के लोगों के घरों तक पहुंची आग ने काफी नुकसान पहुंचाया. इसके बाद एक पड़ोसी ने थाने में FIR कराई है.

Ambikapur fire case
पटाखा गोदाम में आग मामले में कारोबारी मुकेश और प्रवीण अग्रवाल पर FIR (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 26, 2026 at 3:28 PM IST

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सरगुजा: अंबिकापुर में पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग के बाद तबाही का मंजर सभी ने देखा. एक गलती के कारण पूरा सिस्टम 3 दिन तक परेशान रहा. शहर में दहशत के साथ विरोध पनपने लगा, जिसके बाद सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने एक संयुक्त जांच दल का गठन कर जांच शुरू कराई है. साथ ही जांच के लिए 7 दिन का समय दिया है, इधर पुलिस से की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज किया है.

पड़ोसी ने की रिपोर्ट

इस मामले में राम मंदिर अंबिकापुर निवासी प्रफुल्ल कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि मेरे घर के पिछले हिस्से से मुकेश अग्रवाल का पटाखा और प्लास्टिक दुकान सटा हुआ है. मुकेश अग्रवाल पिछले 20 सालों से वहीं से पटाखा और प्लास्टिक का स्टोरेज और बिक्री करते हैं. वर्तमान में यहां का संचालन मुकेश अग्रवाल के रिलेटिव प्रवीण अग्रवाल कर रहे हैं.

Ambikapur fire case
आसपास के लोगों के घरों तक पहुंची आग ने काफी नुकसान पहुंचाया. इसके बाद एक पड़ोसी ने थाने में FIR कराई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घर का सोफा और इंटीरियर जला

23 अप्रैल को मुकेश अग्रवाल के छत पर वेल्डिंग का काम चल रहा था. वेल्डिंग के आग की चिंगारी से दुकान और गोदाम में आग लग गई और अचानक पटाखों में फैली आग से कई विस्फोट हुए और आग ने भयंकर रूप ले लिया. शिकायत में आगे बताया गया कि लोगों के मकान खपरैल टूटने से काफी हानि हुई आस पास के घर और मोहल्ले वालों में अफरा तफरी मच गई. प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि आग की लपटे मेरे घर के अंदर आ गई जिससे मेरा सोफा और घर का इंटीरियर का सामान जल के खाक हो गया. साथ ही मेरे घर के दीवार में मोटी दरार आ गई है.

दूसरे की लापरवाही से हुआ भारी नुकसान

शिकायत में कहा गया कि मुकेश अग्रवाल और प्रवीण अग्रवाल ने जानबूझ कर इतना खिलवाड़ और लापरवाही से अवैध रुप से भारी मात्रा में पटाखा का भण्डारण किया. उनकी लापरवाही से आसपास के लोगों का भारी नुकसान हुआ है. पुलिस ने शिकायत पर आरोपी प्रवीण अग्रवाल और मुकेश अग्रवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, 270, 287 के तहत अपराध दर्ज किया है.

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