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अंबिकापुर आग मामला, मंत्री राजेश अग्रवाल के बयान पर सवाल, पटाखों के भंडारण से किया इनकार

अंबिकापुर आग मामला, मंत्री राजेश अग्रवाल के बयान पर सवाल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सरगुजा जिले के अंबिकापुर में गुरुवार दोपहर एक बड़ी आगजनी की घटना ने पूरे शहर को दहला दिया. राम मंदिर रोड स्थित एक दुकान और गोदाम में आग लगी, जहां प्लास्टिक के साथ-साथ कथित रूप से पटाखों का भी भंडारण था. आग इतनी भयानक थी कि घंटों तक धमाकों की आवाज गूंजती रही और आसपास के घरों को खाली कराना पड़ा. शाम तक भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका था.

सरगुजा: जिले के अंबिकापुर में आग लगने की घटना में मंत्री राजेश अग्रवाल का विवादित बयान सामने आया है. ETV भारत के सवाल के जवाब में मंत्री राजेश अग्रवाल ने पटाखा होने से साफ़ इनकार कर दिया है. जबकि घंटों तक घटना स्थल पर पटाखों का विस्फोट होता रहा और पूरा शहर इसका गवाह है.

मंत्री राजेश अग्रवाल के बयान पर सवाल, पटाखों के भंडारण से किया इनकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मंत्री के बयान पर उठे सवाल

घटना के बाद मंत्री राजेश अग्रवाल इस संबंध में जानकारी दे रहे थे और दुख भी जता रहे थे. इस बीच उन्होंने पटाखों के भंडारण से इनकार किया. उन्होंने कहा कि अगर पटाखे होते तो गलत होता, लेकिन लोगों का कहना है कि वहां पटाखे नहीं थे. उनके इस बयान पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई, क्योंकि कई घंटों तक हुए विस्फोटों को पूरा शहर सुन और देख रहा था.

प्रशासन और फायर टीम की मशक्कत

फायर सेफ्टी अधिकारी शिव कुमार कठौतिया ने पुष्टि की कि गोदाम में प्लास्टिक और पटाखों दोनों का स्टॉक था. आग बुझाने के लिए कई फायर ब्रिगेड, होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमें जुटीं. संकरी गलियों और लगातार हो रहे विस्फोटों के कारण राहत कार्य में काफी दिक्कतें आईं, जिससे आग को काबू करने में लंबा समय लगा.

इसमें पटाखा और प्लास्टिक दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसके वजह से आग जो है वृहद् रूप में भड़क गई है- फायर सेफ्टी अधिकारी शिव कुमार कठौतिया

स्थानीय लोगों का गुस्सा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोदाम में पहले से ही पटाखों के भंडारण की शिकायतें की जा रही थीं, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. आग में आसपास के कई घर चपेट में आए और कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आईं. लोगों का कहना है कि मंत्री सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं और दोषी व्यापारी का बचाव कर रहे हैं.

मेरे घर के पड़ोस में मुकेश प्लास्टिक और पटाखा का गोदाम और दुकान था. वहां करीब 12:15 बजे के आसपास आगजनी की घटना हुई. ऊपर कोई वेल्डिंग का काम चल रहा था जिससे आग लगी है. पटाखा और प्लास्टिक का गोदाम था- प्रत्यक्ष दर्शी आशीष वर्मा

बड़ा सवाल: क्या होगी कार्रवाई?

इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन रिहायशी इलाके से ऐसे खतरनाक भंडारण को हटाने के लिए सख्त कदम उठाएगा या फिर मामला राजनीतिक दबाव में दब जाएगा. लोगों की मांग है कि दोषियों पर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.