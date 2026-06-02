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प्री मानसून की पहली बारिश में ही खुली पोल, अंबिकापुर का ड्रेनेज सिस्टम बदहाल, ग्राउंड रिपोर्ट में ईटीवी भारत ने किया था आगाह

सरगुजा : प्री-मानसून की पहली बारिश ने ही अंबिकापुर शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है. करीब एक घंटे की बारिश में ही शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया. शहर की बात छोड़िए नगर निगम के नए भवन में भी पानी भर गया.साथ ही साथ इसके आसपास रहने वाले लोगों के घरों में भी जलभराव की समस्या हुई. हालांकि बारिश रुकने से नुकसान नहीं हुआ है. लेकिन मानसून में क्या होगा. इस विषय पर ईटीवी भारत ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट से नगर निगम को आगाह भी किया था.





ईटीवी भारत ने किया था आगाह

ईटीवी भारत ने अपने खबर में ये बताया था कि बारिश में शहर के कई इलाके तालाब बन जाते हैं. कॉलोनियों और घरों में इस कदर जल भराव होता है कि लोग घर छोड़कर कहीं और रहने मजबूर हो जाते हैं. बड़ी बात ये है कि इस समस्या से सिर्फ आम लोग नही बल्कि सरगुजा महाराज और पूर्व डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव भी प्रभावित हैं. उनके निवास तपस्या का आलम ये है कि पहली बारिश में ही वहां जल भराव हो चुका है.