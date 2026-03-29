अंबिकापुर से दिल्ली और कोलकाता के लिए 30 मार्च से फ्लाइट, CM साय करेंगे वर्चुअली शुभारंभ, जानिए शेड्यूल
72 सीटर ATR विमान 30 मार्च से अंबिकापुर से दिल्ली और अंबिकापुर से कोलकाता के लिए उड़ान भरेगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 29, 2026 at 8:44 PM IST
सरगुजा: जिले के मुख्यालय अंबिकापुर के लिए 30 मार्च 2026 एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है. इस दिन से अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट (दरिमा) से दिल्ली और कोलकाता के लिए नियमित हवाई सेवा शुरू हो जाएगी. लंबे समय से बेहतर कनेक्टिविटी की मांग कर रहे लोगों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है. CM साय इसका वर्चुअल शुभारंभ करेंगे.
एलायंस एयर करेगी उड़ानों का संचालन
नई हवाई सेवा का संचालन एलायंस एयर द्वारा किया जाएगा. इस रूट पर 72 सीट वाला एटीआर विमान उड़ान भरेगा. यह सेवा सप्ताह में चार दिन उपलब्ध रहेगी. टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और दिल्ली तक का किराया लगभग 6 से 7 हजार रुपये बताया जा रहा है. 30 मार्च को पहली उड़ान दोपहर 12 बजे अंबिकापुर से रवाना होकर करीब 2:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी.
- दिल्ली के लिए उड़ान: सोमवार और बुधवार
- कोलकाता के लिए उड़ान: गुरुवार और शनिवार
फ्लाइट का शेड्यूल- दिल्ली रूट पर
सोमवार
दिल्ली से बिलासपुर होते हुए अंबिकापुर
अंबिकापुर से दिल्ली (दोपहर में वापसी)
बुधवार
दिल्ली से सीधी अंबिकापुर, वापसी में बिलासपुर होते हुए दिल्ली
फ्लाइट का शेड्यूल-कोलकाता रूट
शनिवार
कोलकाता से बिलासपुर होते हुए अंबिकापुर
अंबिकापुर से सीधे कोलकाता
गुरुवार
कोलकाता से सीधी अंबिकापुर, वापसी में बिलासपुर होते हुए कोलकाता
मुख्यमंत्री करेंगे वर्चुअल शुभारंभ
इस हवाई सेवा का शुभारंभ 30 मार्च को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा रायपुर से वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा. अंबिकापुर के पी.जी. कॉलेज ऑडिटोरियम में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल होंगे.
पहले सेवा बंद होने से लोग थे निराश
दिसंबर 2024 में फ्लाई बिग कंपनी ने अंबिकापुर से रायपुर और बिलासपुर के लिए उड़ान सेवा शुरू की थी, लेकिन यह सेवा केवल छह महीने में ही बंद हो गई. इससे स्थानीय लोगों में काफी निराशा थी. अब नई सेवा से उम्मीद है कि इस बार हवाई कनेक्टिविटी स्थायी रूप से जारी रहेगी.
क्षेत्र के विकास को मिलेगा बढ़ावा
- व्यापार और निवेश: बड़े शहरों से सीधा जुड़ाव होने से व्यापार बढ़ेगा
- पर्यटन: मैनपाट, तातापानी और जलप्रपात जैसे पर्यटन स्थल ज्यादा लोकप्रिय होंगे
- रोजगार: होटल, ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं में रोजगार बढ़ेगा
- स्वास्थ्य सुविधा: गंभीर मरीजों को बड़े शहरों में जल्दी इलाज मिल सकेगा
एयरपोर्ट का हुआ विकास
- रनवे को 1500 मीटर से बढ़ाकर 1800 मीटर किया गया
- लगभग 365 एकड़ में एयरपोर्ट फैला है
- 72 यात्रियों की क्षमता वाला टर्मिनल बनाया गया
- पार्किंग और फोरलेन सड़क जैसी सुविधाएं विकसित की गईं
मां महामाया एयरपोर्ट का विकास केंद्र सरकार की ‘उड़ान योजना’ के तहत किया गया है. अंबिकापुर से दिल्ली और कोलकाता के लिए हवाई सेवा की शुरुआत सरगुजा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.