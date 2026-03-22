ETV Bharat / state

अंबिकापुर हिरण मौत कांड पर बवाल, अवैध जू के आरोपों से घिरा अंबिकापुर वन विभाग, सिंघवी ने उठाए बड़े सवाल

अंबिकापुर के संजय वन वाटिका में कुत्तों के बाड़े में घुसने और हमले के चलते 15 हिरणों की मौत हो गई. मृत वन्यजीवों में 2 चौसिंगा, 7 चीतल और 6 बार्किंग डियर शामिल हैं, जो संरक्षित प्रजातियों में आते हैं. इस घटना ने वन्यजीव सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और विभागीय लापरवाही पर बहस तेज हो गई है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित संजय वन वाटिका में 15 हिरणों की दर्दनाक मौत के बाद अब मामला केवल लापरवाही तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश में कथित अवैध जू संचालन का मुद्दा बन गया है. रायपुर निवासी वन्य जीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर प्रदेश में और कितने ऐसे केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिन्हें सेंट्रल जू अथॉरिटी की मान्यता प्राप्त नहीं है.

नितिन सिंघवी का आरोप है कि वन विभाग संजय वन वाटिका को जू नहीं बल्कि रेस्क्यू सेंटर बताकर वास्तविकता छिपाने की कोशिश कर रहा है. उनका कहना है कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत रेस्क्यू सेंटर के लिए भी सेंट्रल जू अथॉरिटी की मान्यता अनिवार्य होती है, ऐसे में बिना मान्यता संचालन नियमों का उल्लंघन है.

सवालों के घेरे में वन विभाग की कार्यप्रणाली

सिंघवी ने कई अहम सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि यदि जानवरों को ठीक होने के बाद छोड़ दिया जाता है, तो उनकी संख्या 32 तक कैसे पहुंच गई? साथ ही संजय वन वाटिका में दो नीलगाय रखे जाने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए. उन्होंने यह भी पूछा कि क्या टिकट लेकर वन्यजीवों का प्रदर्शन करना अवैध नहीं है. उनके मुताबिक यह पूरा संचालन एक अवैध जू की तरह किया जा रहा है, जिसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भी है.

छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई, बड़े अधिकारी बचाए जा रहे?

मामले में कार्रवाई केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित रहने पर भी सवाल उठ रहे हैं. सिंघवी का कहना है कि यदि अवैध संचालन हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी तय करते हुए उच्च अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, न कि केवल छोटे कर्मचारियों को निशाना बनाया जाए.

प्रदेश में कई ऐसे केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिन्हें पूर्ण मान्यता प्राप्त नहीं है. इनमें सरगुजा के रमकोला स्थित एलीफेंट रेस्क्यू सेंटर, बारनवापारा का वन भैंसा ब्रीडिंग सेंटर और उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व का ब्रीडिंग सेंटर शामिल हैं. इसके अलावा राजनांदगांव और रायपुर में इको-टूरिज्म के नाम पर सीमित क्षेत्र में फेंसिंग कर वन्यजीवों को रखा जा रहा- नितिन सिंघवी, वन्यजीव प्रेमी

नंदनवन और पुराने मामलों को भी किया गया उजागर

नितिन सिंघवी ने रायपुर के नंदनवन जू का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वहां तेंदुए और लकड़बग्घे को वर्षों तक अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया. साथ ही बिना सेंट्रल जू अथॉरिटी की अनुमति के हिरणों को रखने का मामला भी सामने रखा गया, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर और सवाल खड़े हो गए हैं.

"बंधक वन्यजीवों को अभयारण्यों में छोड़ा जाए"

नितिन सिंघवी ने मांग की है कि सभी वन्यजीवों को तत्काल अभयारण्यों में छोड़ा जाए और वन विभाग यह सार्वजनिक करे कि प्रदेश में किन-किन स्थानों पर बिना मान्यता के जू या समान केंद्र संचालित हो रहे हैं. उनका कहना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही ही इस पूरे मामले का समाधान है. अंबिकापुर की यह घटना अब केवल एक हादसा नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़ा कर रही है. यदि लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं, तो छत्तीसगढ़ में वन्यजीव संरक्षण की नीतियों और उनके क्रियान्वयन की व्यापक समीक्षा आवश्यक हो जाएगी.