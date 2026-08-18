अंबिकापुर में बुजुर्ग पति-पत्नी की हत्या, मर्डर के बाद बोरे में डेड बॉडी भरकर फरार हुआ आरोपी
पुलिस को शक है कि हत्या की इस वारदात के पीछे मृतक दंपत्ति के बेटे का हाथ है, जो अविवाहित है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 18, 2026 at 9:24 PM IST
अंबिकापुर: सरगुजा में एक दोहरे हत्याकांड में एक दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनके शवों को बोरियों में भरकर रख दिया गया. पुलिस को शक है कि इस अपराध में उनके फरार बड़े बेटे का हाथ है, एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि पारसापारा गांव में हुई इस भयावह हत्या का खुलासा तब हुआ जब पीड़ितों के अलग रहने वाले छोटे बेटे ने खून से लथपथ बोरियां देखी और सोमवार को पुलिस को सूचना दी. अधिकारी ने बताया कि हीराधर यादव, उम्र 55 साल और उनकी पत्नी गुलाबी यादव, उम्र 52 साल के शवों को एक बोरी में भरकर घर के एक कमरे में बंद कर रखा गया था.
हसबैंड और वाइफ की हत्या
अंबिकापुर पुलिस को शक है कि दंपति के साथ रहने वाले बड़े बेटे, जादू यादव, उम्र 34 साल ने उनकी हत्या की होगी और शवों को छिपाने की कोशिश की होगी. अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद से वह लापता है. सोमवार को दंपति का छोटा बेटा मोहन, जो गांव के दूसरे घर में अपने परिवार के साथ रहता है, दूध लेने उनके घर गया, लेकिन उसने देखा कि दरवाजे बाहर से बंद है. उसने आसपास के इलाकों और खेतों में अपने माता-पिता और भाई को ढूंढा और बाद में घर में प्रवेश किया, जहां उसे एक कमरा बंद मिला.
शव को बोरे में भरकर फरार हुआ आरोपी
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कमरा तोड़कर अंदर जाने पर उसे फर्श पर खून के धब्बे और खून से लथपथ 2 बोरियों में बंधे अपने माता-पिता के शव मिले हैं. उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ितों के सिर पर कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से गहरे घाव थे. अधिकारी ने ये भी बताया कि मोहन ने पुलिस को सूचित किया है कि जादू अविवाहित और मानसिक रूप से अस्थिर है. पुलिस ने जादू की तलाश शुरू कर दी है और आगे की जांच जारी है.
(सोर्स पीटीआई)
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