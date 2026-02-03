ETV Bharat / state

अंबिकापुर के निजी स्कूल में बच्चे के साथ डंडे से मारपीट, पैरों में खून जमने के निशान

बताया जा रहा है कि विजय चौधरी का 12 वर्षीय पुत्र शहर के प्रतापपुर रोड स्थित होली होम एकेडमी में कक्षा 6वीं में पढ़ाई करता है. छात्र 29 जनवरी को स्कूल गया हुआ था. इस दौरान स्कूल में पढ़ाई को लेकर बच्चे को डंडे से पीटा गया. जब बच्चा घर पहुंचा तो उसके पैर पर जगह जगह चोट के निशान बने थे और खून जम गया था.

सरगुजा: अंबिकापुर शहर के बीच मौजूद स्कूल में मासूम बच्चे पर डंडे बरसाने का मामला सामने आया है. इस मामले की शिकायत परिजन ने जिला शिक्षा अधिकारी से की है. जिसके बाद डीईओ ने तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया है. जांच टीम की रिपोर्ट के बाद आगे के कार्रवाई की बात कही जा रही है.

जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत

बच्चे के शरीर पर निशान देख परिजन छात्र को लेकर अस्पताल गए. जहां बच्चे का इलाज कराया गया. इसके साथ ही छात्र के पिता ने घटना की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से की है. जिसके बाद डीईओ दिनेश झा ने मामले में जांच के निर्देश दिए है.

डीईओ ने बनाई जांच समिति

छात्र के पिता ने मारपीट से जमे खून के निशान की तस्वीर और मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की है. ऐसे में डीईओ ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खलिबा की प्राचार्य मीना पुरोहित, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरगवां के प्राचार्य संजीव कुमार सिंह व सकालो हाई स्कूल की प्राचार्य अनिता दान की तीन सदस्यीय जांच टीम बनाई है. डीईओ ने जांच टीम को तत्काल स्कूल जाकर और छात्र व परिजन से मिलकर जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है.

रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई

इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश झा ने बताया "छात्र से मारपीट की शिकायत की गई थी. इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई है. तीन सदस्यीय टीम जांच के बाद रिपोर्ट सौंपेगी, उस रिपोर्ट के आधार पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी."