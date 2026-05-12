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अंबिकापुर बनारस स्टेट हाइवे की बदहाल सड़क, एसईसीएल पर अनदेखी का आरोप, सामाजिक कार्यकर्ता ने भरे गड्ढे

सूरजपुर के सामाजिक कार्यकर्ता ने एसईसीएल को 10 दिन के अंदर सड़क ठीक नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी.

SURAJPUR ROAD
सूरजपुर सड़क (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 12, 2026 at 9:55 AM IST

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सूरजपुर: अंबिकापुर बनारस स्टेट हाइवे में खड़गवां मार्ग बदहाल है. गोहगड नाला से केरता चौक तक सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है. सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं. हालत ये है कि सड़क में गड्ढे है या गड्ढे में सड़क है ये पता नहीं चल पा रहा है.

सामाजिक कार्यकर्ता ने भरे सड़क के गड्ढे

सड़क की बदहाली और लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता जीशान अहमद खां ने अपने साथियों के साथ मिलकर सड़क के गड्ढे भरना शुरू कर दिया. जीशान खान अपने साथी राकेश मित्तल, शम्भू मरावी व महबुल्ला के साथ मिलकर गाड़ी से क्रेशर डस्ट लेकर पहुंचे और गड्ढों में भरना शुरू किया.

अंबिकापुर बनारस स्टेट हाइवे की बदहाल सड़क

सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि गोहगड नाला से केरता चौक तक सड़क की हालत बहुत खराब है. बड़ी बड़ी ट्रकें इस सड़क से गुजरती है, जिससे सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, हमेशा धूल उड़ती है. गड्ढों के कारण आए दिन सड़क पर दुर्घटनाएं होती रहती है. महिलाओं, बच्चों को परेशानी होती है. इसी वजह से वे गड्ढों को भरने का काम कर रहे हैं. कई बार प्रशासन को सड़क की बदहाल स्थिति के बारे में बताया गया. कई बार ज्ञापन भी सौंपा गया लेकिन सड़क की मरम्मत का काम नहीं हुआ.

अंबिकापुर बनारस स्टेट हाइवे की बदहाल सड़क (ETV Bharat Chhattisgarh)

एसईसीएल पर आरोप, दी ये चेतावनी

सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि गोहगड नाला से केरता चौक तक सड़क की इस हालत के लिए एसईसीएल जिम्मेदार है. कहा कि एसईसीएल सिर्फ विकास के दावे करता है लेकिन काम कुछ भी नहीं करता. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सीएसआर मद से भी क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं. सामाजिक कार्यकर्ता ने

10 दिन के अंदर सड़क ठीक नहीं करने पर हजारों लोगों के साथ 24 घंटे का आंदोलन किया जाएगा- जीशान अहमद खां, सामाजिक कार्यकर्ता

पीडब्ल्यूडी के अधिकारी का आश्वासन

आनन फानन में इसकी जानकारी लगते ही पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ मौके पर पहुंचे. पीडब्ल्यूडी के एसडीओ अमरचंद बड़ा ने कहा कि गोहगड नाला से केरता चौक तक सड़क एसईसीएल ने बनाई है, जो PWD के अंतर्गत नहीं आती है लेकिन फिर भी लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सड़क में बने गड्ढे भरने की कोशिश की जाएगी.

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SOCIAL WORKER FILLS POTHOLES
सूरजपुर में जर्जर सड़क
SURAJPUR DILAPIDATED ROAD

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