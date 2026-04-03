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अंबिकापुर संजय पार्क में 15 हिरणों की मौत मामला: बीजेपी नेता ने भी जताया संदेह, कहा- उस रात पार्टी हुई थी, जानिए पूरा अपडेट

सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्ष ने भी हिरणों की मौत पर संदेह जताते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है. देखिए देश दीपक गुप्ता की रिपोर्ट-

15 deer Death Investigation update
अंबिकापुर संजय पार्क में 15 हिरणों की मौत पर उठ रहे सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 3, 2026 at 8:20 PM IST

5 Min Read
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सरगुजा: जिले के अंबिकापुर संजय पार्क में 15 हिरणों की मौत का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है. कुत्तों के काटने से 15 हिरणों की मौत की कहानी लोगों को हजम नहीं हो रही है, इसी बीच संजय पार्क से एक हिरन भाग भी गया, स्थानीय लोग विभाग की कार्रवाई से संतुष्ट नही हैं. इस पूरे मामलो में वन विभाग के अधिकारियों पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है. कांग्रेस ने भी जांच दल से इस मामले की जांच कराई है. साथ ही लगातार उच्च स्तरीय जांच की मांग हो रही है. इसी बीच बीजेपी नेता ने आलोक दुबे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि घटना से एक रात पहले वहां पार्टी भी हुई थी.

सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्ष ने भी हिरणों की मौत पर संदेह जताया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मामला जानिए

दरअसल, 21 मार्च को 14 और 22 मार्च को 1 हिरण की मौत संजय पार्क में हुई. कुल 15 हिरणों की जान गई और हैरानी की बात यह है कि 14 हिरणों की मौत की खबर किसी को नहीं लगी. विभाग ने चुपचाप पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार कर दिया. साथ ही आरोप है कि वन विभाग ने इस पूरे मामले में लीपापोती की है.

क्यों उठ रहे सवाल?

आमतौर पर किसी भी जानवर की मौत के बाद उसे नमक डालकर दफनाया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर दोबारा जांच हो सके लेकिन इस मामले में हिरणों के शवों को जला दिया गया. इससे सबूत मिटाने के प्रयास की आशंका और गहरा गई है. जब 22 मार्च को एक और हिरण की मौत हुई तब ये मामला मीडिया के संज्ञान में आया.

कालाबाजारी तक की आशंका जताई गई

जैसे ही इसकी जानकारी स्थानीय पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगी तो मामला तूल पकड़ लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला, लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाए कि इस मामले में काला बाजारी तक हो सकती है. मामला बढ़ता देख वन विभाग ने 4 छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर दिया और वन समिति को भंग कर दिया.

15 deer Death Investigation update
अंबिकापुर संजय पार्क में 15 हिरणों की मौत पर उठे सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'छोटे कर्मचारियों पर गाज गलत'

इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता सुजान बिन्द ने कहा कि मैं भी कर्मचारी फेडरेशन का अध्यक्ष रहा हूं, हमेशा ही छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करके मामले को ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन इस मामले में डीएफओ दोषी है, उसको बर्खास्त करके जेल भेजा जाना चाहिए.

जब हिरन मरे तो सबके सामने लाना चाहिए, मीडिया के सामने क्यों नहीं बताया गया, फिर उसको जलाया क्यों गया? जो भी किया गया उसे चुपचाप क्यों किया गया- सुजान बिन्द, सामाजिक कार्यकर्ता

15 हिरनों की मौत हुई है, और ये कहते हैं कि सबको जला दिया गया, तो जब ये जला रहे थे तो कलेक्टर को बुलाना था, CCF को बुलाना था, मीडिया को बुलाना था, इसका क्या सबूत है कि इन्होंने 15 हिरनों को जलाया है? हो सकता है कि 4 को जलाया बाकी का कुछ और किया गया- अंकुर सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता

बीजेपी नेता ने भी जताया संदेह

इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा नेता भी संदेह व्यक्त कर रहे हैं. भाजपा नेता आलोक दुबे ने कहा, यह वन विभाग की बड़ी गलती है. विपक्ष का आरोप अपनी जगह है लेकिन इस बात से मैं भी सहमत हूं कि अचानक 15 हिरणों की मौत सिर्फ बाड़े में कुत्ता घुसने से नहीं हो सकती.

मेरे पास जानकारी है कि वन विभाग के अधिकारी और वन समिति में आपसी विवाद था. साथ ही घटना वाले दिन वहां पार्टी चल रही थी. पार्टी में मुर्गा बकरा और ना जाने क्या क्या बना था. वन विभाग से दी गई जानकारी संदेह पैदा कर रही है- आलोक दुबे, बीजेपी नेता

कांग्रेस ने भी कहा- घोर लापरवाही हुई, इन्हें प्रायश्चित तक नहीं

कांग्रेस नेता जेपी श्रीवास्तव ने कहा कि हिरणों की मौत घोर लापरवाही के कारण हुई है, लापरवाही के बाद भी शासन प्रशासन इस पर गंभीर नहीं है. जिस जगह से कुत्ता घुसा बताया जा रहा है हम लोगों ने जब उसे देखा तो वहां से कुत्ता घुस पाना संभव नहीं है. जिस समिति को काम दिया गया था उसके आय व्यय का भी कुछ पता नहीं है.

आज तक शासन स्तर पर कोई जांच नहीं की गई है. छोटे कर्मचारियों पर करने से कुछ नहीं होगा. जिम्मेदार बड़े स्तर की कार्रवाई हो तब लगेगा की शासन इसमें निष्पक्ष है- जेपी श्रीवास्तव, कांग्रेस नेता

CCF ने कहा- साजिश जैसी बात नहीं

इस मामले में सीसीएफ दिलराज प्रभाकर का कहना है कि साजिश जैसी कोई बात सामने नहीं आई है, अभी हम डॉक्टरों की निगरानी में जांच के बाद यह तय करेंगे और स्वस्थ्य हिरणों को वापस जंगल में छोड़ा जाएगा. एक जांच एसडीओ ने कर के रिपोर्ट सौंप दी है और उस रिपोर्ट को हमने उच्च कार्यालय को आगे बढ़ा दिया है.

उच्च कार्यालय से बड़े अधिकारियों की भी एक जांच कमेटी बनी हैं और वो जांच अभी प्रक्रियाधीन है. इसमें हर पहलू पर जांच की जा रही है- दिलराज प्रभाकर, सीसीएफ

बहरहाल, हिरण की मौत के मामले में भले ही डीएफओ ने जांच और कार्रवाई कर दी हो, लेकिन मामला अभी शांत नहीं हुआ है. अब विपक्ष भी इस मामले में हमलावर हो चुका है और उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बन गई है.

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