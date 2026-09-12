बीकानेर में 1 करोड़ की 597 ग्राम 'व्हेल की उल्टी' जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार, दो डिटेन
पुलिस ने बताया कि एम्बरग्रीस से जुड़ी कार्रवाई अमूमन तटीय इलाकों में होती है.
Published : September 12, 2026 at 8:53 PM IST
बीकानेर: शहर की कोटगेट थाना पुलिस ने इंटेलीजेंस और सीआईडी सीबी के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए संदिग्ध एम्बरग्रीस यानी 'व्हेल की उल्टी' बरामद की है. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान करीब 597 ग्राम संदिग्ध एम्बरग्रीस जब्त किया है. बरामद पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है. मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके साथ मौजूद दो नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है.
महाराष्ट्र के रत्नागिरी से बीकानेर पहुंचे थे तीन लोग: शहर वृताधिकारी अनुज डाल ने बताया कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी से तीन लोग संदिग्ध एम्बरग्रीस लेकर बीकानेर में सप्लाई करने के लिए आए थे. इनमें दो नाबालिग शामिल हैं. संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध पदार्थ को जब्त कर लिया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दोनों नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है. पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के दौरान सामने आने वाली जानकारी के आधार पर इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जाएगी.
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क्या होता है एम्बरग्रीस?: एम्बरग्रीस को आम बोलचाल की भाषा में 'व्हेल की उल्टी' कहा जाता है. इसका संबंध मुख्य रूप से स्पर्म व्हेल से माना जाता है. ऐतिहासिक रूप से इसका इस्तेमाल महंगे इत्र और सुगंधित उत्पादों में किया जाता रहा है. एम्बरग्रीस की खासियत इसकी सुगंध और खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता मानी जाती है. इसी वजह से परफ्यूम उद्योग में इसकी मांग और कीमत काफी अधिक बताई जाती है. हालांकि बरामद सामग्री वास्तव में एम्बरग्रीस ही है या नहीं, इसकी पुष्टि वैज्ञानिक जांच के बाद ही हो सकेगी.
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बीकानेर में पहली बड़ी कार्रवाई: शहर वृताधिकारी अनुज डाल के अनुसार बीकानेर में इस तरह की कार्रवाई अपने आप में पहली बताई जा रही है. उन्होंने कहा कि समुद्र से सटे तटीय इलाकों में एम्बरग्रीस से संबंधित कार्रवाई पहले सामने आती रही हैं, लेकिन बीकानेर में इस तरह की बरामदगी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि रत्नागिरी से बीकानेर तक संदिग्ध पदार्थ पहुंचाने के पीछे कौन-कौन लोग हैं और इसका अंतिम खरीदार कौन था.