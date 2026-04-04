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वतन वापसी की अनोखी दास्तान : रंग लायी किरण देवी की गुहार , इजराइल से सुरक्षित लौटे अखिलेश कुमार

डीएम ने कराया हवाई टिकट : डीएम अनुपम शुक्ला ने खुद पहल करते हुए अखिलेश के लिए हवाई टिकट की भी व्यवस्था कराई, जिससे वापसी जल्द संभव हो सकी. डीएम अनुपम शुक्ला ने बताया, 25 मार्च को किरण देवी जनता दरबार में आई थीं. पति के इजरायल में फंसे होने की बात बताई और सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई. इसकी जानकारी शासन को भेजी गई. मुख्यमंत्री ने अखिलेश की सकुशल वापसी के निर्देश दिए. 28 मार्च 2026 को इजरायल स्थित भारतीय दूतावास को इस संबंध में लेटर भेजा गया.

पत्नी ने जनता दरबार में लगाई थी गुहार : पत्नी किरण देवी को पति की तबीयत के बारे में जानकारी हुई तो 25 मार्च को जनता दरबार में पहुंची और डीएम अनुपम शुक्ला से पति को वापस लाने की गुहार लगाई. डीएम ने केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और एंबेसी से संपर्क कर अखिलेश की सुरक्षित वापसी का रास्ता तैयार किया.

तहसील जलालपुर के ग्राम हजपुरा में रहने वाले अखिलेश कुमार साल 2024 से इजरायल में काम कर रहा थे. इसी बीच ईरान-इजरायल तनाव और युद्ध जैसे हालात बनने के बाद वह वहां फंस गया. वह गंभीर मानसिक तनाव में आ गया और तबीयत बिगड़ गई.

अंबेडकरनगर : इजरायल में युद्ध के बीच नेतान्या में फंसे जिले के एक युवक को सुरक्षित वतन वापस लाया गया है. युवक की पत्नी की गुहार और डीएम अनुपम शुक्ला के प्रयास से उनका पति घर वापस आ सका है. युवक को जॉर्डन के रास्ते मुंबई लाया गया. शनिवार को पति-पत्नी डीएम ऑफिस पहुंचे और आभार जताया.

जॉर्डन का वीजा जारी किया गया : भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने तेल अवीव स्थित भारतीय राजदूत, वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों, जॉर्डन स्थित भारतीय राजदूत एवं जॉर्डन प्रशासन से संपर्क किया. इजरायल के हवाई अड्डों के बंद होने के कारण वैकल्पिक रणनीति के तहत 1 अप्रैल को जॉर्डन के लिए वीजा जारी किया गया. साथ ही अंतरराष्ट्रीय एयर टिकट की व्यवस्था की गई. 2 अप्रैल को अखिलेश को विशेष बस से तेल अवीव में भारतीय दूतावास लाया गया.

अम्मान से मुंबई लाया गया : फिर तेल अवीव से बस के जरीए जॉर्डन सीमा तक पहुंचाया गया. जॉर्डन स्थित भारतीय दूतावास एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से अम्मान (जॉर्डन की राजधानी) पहुंचाया गया. 2 अप्रैल की रात 8:40 बजे रॉयल जॉर्डनियन फ्लाइट से अखिलेश 3 अप्रैल की सुबह 4:55 बजे मुंबई पहुंचे. मुंबई हवाई अड्डे पर रॉयल जॉर्डनियन के प्रतिनिधि ऋषभ सिंह ने अखिलेश कुमार को पूरी सहायता उपलब्ध कराई और उन्हें एयर इंडिया स्टाफ के सुपुर्द कर दिया. एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-2491 से अखिलेश कुमार मुंबई से लखनऊ पहुंचे. जहां परिजनों ने अखिलेश का स्वागत किया.

पति-पत्नी ने जताया योगी सरकार व डीएम का आभार : शनिवार को अखिलेश कुमार पत्नी किरण के साथ डीएम ऑफिस पहुंचे और सीएम योगी के साथ ही डीएम का आभार जताया. अखिलेश कुमार ने कहा, मैं अपने जीवन के अत्यंत कठिन और असहाय दौर से गुजर रहा था, जहां हर उम्मीद धुंधली होती जा रही थी. ऐसे समय में प्रदेश सरकार व जिलाधिकारी के निरंतर प्रयासों के कारण ही आज मैं सुरक्षित अपने परिवार के बीच उपस्थित हूं.

किरण देवी ने कहा, जनता दर्शन में मेरी एक अपील को जिलाधिकारी महोदय ने जिस गंभीरता व प्राथमिकता से लिया, वह मेरे लिए आशा की किरण बना. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप्र शासन, जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ज्योत्स्ना बंधु, उप जिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी अकबरपुर विशाल सारस्वत सहित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों से ही मेरे पति सकुशल घर वापस लौट सके हैं.

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