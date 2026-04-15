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मोदी, शाह, राहुल, प्रियंका और मायावती, अखिलेश किसी ने भी नहीं लिखा "आंबेडकर" का सही नाम

क्या आप भी बाबा साहेब का नाम गलत लिखते हैं? संविधान की मूल प्रति और जानकारों के अनुसार 'अंबेडकर' नहीं बल्कि 'आंबेडकर' सही शब्द है.

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भीमराव रामजी आंबेडकर: जानिए संविधान निर्माता के असली नाम और हस्ताक्षर का इतिहास (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 8:16 PM IST

5 Min Read
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लखनऊ: संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को देश भर में धूमधाम से मनाई गई. सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और सोशल मीडिया पर अपनी शुभकामनाएं भी साझा कीं. लेकिन संविधान का बीड़ा उठाने वाले इन नेताओं में से अधिकतर ने डॉ. आंबेडकर का सही उपनाम नहीं लिखा.

संविधान के जानकार बताते हैं कि संविधान की मूल प्रति पर डॉ. बीआर आंबेडकर ने अंग्रेजी के साथ ही हिंदी में भी हस्ताक्षर किए थे.

जानिए संविधान निर्माता के असली नाम और हस्ताक्षर का इतिहास. (Video Credit: ETV Bharat)

संविधान की मूल प्रति में क्या है नाम: उस मूल प्रति पर बाबा साहेब के 'भीमराव रामजी आंबेडकर' नाम के स्पष्ट हस्ताक्षर मौजूद हैं. यानी हिंदी में जब भी उनके नाम का उल्लेख किया जाए, तो सही शब्द का चयन करना अनिवार्य है. आंबेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल का कहना है कि जिन नेताओं ने 'आंबेडकर' की जगह 'अंबेडकर' लिखा, वह पूरी तरह गलत है. डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता या जनक के रूप में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है.

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बाबा साहेब के नाम की सही वर्तनी पर छिड़ी नई बहस. (Photo Credit: ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस: संविधान के सहारे ही पूरा देश चल रहा है और उनकी जयंती व पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें याद करता है. इस साल 14 अप्रैल को जब देश भर के बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पर पोस्ट की, तो एक पुरानी बहस फिर जिंदा हो गई. बहस यह थी कि 'आंबेडकर' सही है या 'अम्बेडकर'? भाषाई जानकार मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के नाम की मूल वर्तनी से छेड़छाड़ करना अनुचित है.

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जानकारों ने बताई व्याकरण की बड़ी भूल. (Photo Credit: ETV Bharat)

चलन बनाम व्याकरण की सच्चाई: संविधान की मूल प्रति में अंग्रेजी में 'Dr. B.R. Ambedkar' लिखा है, जबकि हिंदी में 'डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर' अंकित है. ऐसे में हिंदी लेखन के दौरान 'अंबेडकर' के स्थान पर 'आंबेडकर' लिखना ही संवैधानिक और व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है. हालांकि, वर्तमान में सामान्य चलन में 'अंबेडकर' शब्द का प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि लोग इसे ही सही मानने लगे हैं. इस त्रुटि में केवल आम लोग ही नहीं, बल्कि देश के बड़े-बड़े राजनेता भी अनजाने में शामिल हैं.

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जानिए संविधान निर्माता के असली नाम और हस्ताक्षर का इतिहास. (Photo Credit: ETV Bharat)

इन नेताओं ने लिखा अंबेडकर: डॉ. आंबेडकर की जयंती पर तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो पोस्ट की उनमें अंबेडकर शब्द लिखा. इन नेताओं में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, बसपा के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं ने उन्हें "अंबेडकर" उपनाम से संबोधित किया.

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गलत उपनाम लिखना बाबा साहेब का अपमान (Photo Credit: ETV Bharat)

सीएम योगी समेत इन नेताओं ने लिखा आंबेडकर: उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेताओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने "आंबेडकर" उपनाम लिखा. आंबेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉ लालजी प्रसाद निर्मल ने भी अपनी पोस्ट में आंबेडकर शब्द का इस्तेमाल किया.

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डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने नेताओं को टोका (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या कहते हैं आंबेडकर महासभा के अध्यक्ष: आंबेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल बताते हैं कि वैसे तो आजकल चलन में अंबेडकर ज्यादा है, लेकिन अगर सही नाम की बात की जाए तो यह आंबेडकर ही होना चाहिए, क्योंकि संविधान की मूल प्रति में बाबा साहब ने अपने नाम में आंबेडकर ही लिखा है. एमएलसी लालजी प्रसाद निर्मल बताते हैं कि महाराष्ट्र के मूल निवासी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रामनाईक हुआ करते थे तो उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा था कि संविधान की मूल प्रति में डॉ. भीमराव के साथ रामजी आंबेडकर लिखा है और यही सही है.

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बाबा साहेब ने हिंदी में किए थे 'आंबेडकर' नाम से हस्ताक्षर. (Photo Credit: ETV Bharat)

संविधान की मूल प्रति का खुलासा: उनका सही नाम लिखा जाना चाहिए. अंबेडकर की जगह आंबेडकर सही होगा. इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भीमराव आंबेडकर के नाम में बदलाव करते हुए अभिलेखों में डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर लिखने का निर्णय लिया था. इस बदलाव में उनके नाम के साथ उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल का नाम भी जोड़ा गया, जिसे वह अपने हस्ताक्षर में इस्तेमाल करते थे. हिंदी में लिखने पर अंबेडकर की जगह आंबेडकर शब्द का चयन किया गया.

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संविधान की मूल प्रति का खुलासा. (Photo Credit: ETV Bharat)

आंबेडकर ही सभी को लिखना चाहिए: वरिष्ठ पत्रकार प्रभात रंजन दीन का कहना है कि मुंबई में जिसके उपनाम में "कर" लगा होता है उससे यह समझा जाता है कि वह ब्राह्मण है. उदाहरण के तौर पर तेंदुलकर, गावस्कर और बेंगसरकर. चूंकि डॉ. भीमराव आंबेडकर ब्राह्मण नहीं थे. उन्हें आंबेडकर उनके गुरु की तरफ से उपनाम के रूप में दिया गया था जो ब्राह्मण थे. भीमराव ने इसे अपना लिया था. इसके बाद वे भीमराव आंबेडकर लिखने लगे थे.

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आंबेडकर या अंबेडकर? (Photo Credit: ETV Bharat)

अब बात जहां तक अंबेडकर शब्द सही होने की है या फिर आंबेडकर, तो अगर संविधान की मूल प्रति में आंबेडकर दर्ज है तो फिर सभी को आंबेडकर ही लिखना चाहिए तब अंबेडकर गलत होगा. वैसे अंग्रेजी में Ambedkar लिखा जाता है तो ऐसे में हिंदी में भी इसका उच्चारण अंबेडकर ही होता है. इसी वजह से हिंदी में भी अंबेडकर ही लिखते हैं. अंग्रेजी में Aambedkar लिखा जाता तो लोग आंबेडकर लिखने लगते. उन्होंने अगर अपने नाम के साथ आंबेडकर के हस्ताक्षर संविधान की मूल प्रति में किए हैं तो फिर यह सही है कि आंबेडकर ही सभी को लिखना चाहिए.

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संविधान की मूल प्रति में बाबा साहेब के साइन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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