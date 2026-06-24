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दिल्ली के धीरपुर में आकार लेगा अंबेडकर विश्वविद्यालय का अत्याधुनिक कैंपस, 1,668 करोड़ की परियोजना को मिली मंजूरी

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में उच्च शिक्षा के ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में उत्तरी दिल्ली के धीरपुर में डॉ. बी. आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय के नए अत्याधुनिक कैंपस के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है. करीब 1,668 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह परिसर दिल्ली को शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में और अधिक मजबूती प्रदान करेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह परियोजना केवल एक शिक्षण संस्थान का निर्माण नहीं, बल्कि दिल्ली के युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने का एक मिशन है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

चरणबद्ध तरीके से होगा विकास: करीब 20 हेक्टेयर (50 एकड़) में फैले इस कैंपस का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा. इसमें पहले चरण में ही 5,400 विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं तैयार हो जाएंगी. यह परिसर लगभग 8,000 विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा. इस परिसर की प्रमुख विशेषताओं में 840 छात्रों के लिए अत्याधुनिक हॉस्टल और शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए आवासीय ब्लॉक, कार्यक्रमों और सेमिनारों के लिए 2,500 सीटों वाला विशाल सभागार, आधुनिक एकेडमिक ब्लॉक, केंद्रीय पुस्तकालय, प्रशासनिक भवन और स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल है.