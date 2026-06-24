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दिल्ली के धीरपुर में आकार लेगा अंबेडकर विश्वविद्यालय का अत्याधुनिक कैंपस, 1,668 करोड़ की परियोजना को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में डॉ. बी. आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय नए कैंपस को मंजूरी

अंबेडकर विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक कैंपस निर्माण को मिली मंजूरी
अंबेडकर विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक कैंपस निर्माण को मिली मंजूरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 24, 2026 at 7:54 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में उच्च शिक्षा के ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में उत्तरी दिल्ली के धीरपुर में डॉ. बी. आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय के नए अत्याधुनिक कैंपस के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है. करीब 1,668 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह परिसर दिल्ली को शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में और अधिक मजबूती प्रदान करेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह परियोजना केवल एक शिक्षण संस्थान का निर्माण नहीं, बल्कि दिल्ली के युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने का एक मिशन है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

चरणबद्ध तरीके से होगा विकास: करीब 20 हेक्टेयर (50 एकड़) में फैले इस कैंपस का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा. इसमें पहले चरण में ही 5,400 विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं तैयार हो जाएंगी. यह परिसर लगभग 8,000 विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा. इस परिसर की प्रमुख विशेषताओं में 840 छात्रों के लिए अत्याधुनिक हॉस्टल और शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए आवासीय ब्लॉक, कार्यक्रमों और सेमिनारों के लिए 2,500 सीटों वाला विशाल सभागार, आधुनिक एकेडमिक ब्लॉक, केंद्रीय पुस्तकालय, प्रशासनिक भवन और स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल है.

चरणबद्ध तरीके से होगा विकास
चरणबद्ध तरीके से होगा विकास (ETV Bharat)
पर्यावरण संरक्षण का अनूठा मॉडल: यह कैंपस आधुनिकता के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बनेगा. इसे जीआरआईएचए 5-स्टार रेटिंग के अनुरूप विकसित किया जा रहा है. इसमें सौर और भू-तापीय ऊर्जा, वर्षा जल संचयन (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण (वेस्ट वॉटर रिसाइक्लिंग) की व्यवस्था होगी, जो इसे एक ग्रीन कैंपस बनाएगी.

दिल्ली अग्निशमन सेवा से मंजूरी के बाद पीडब्ल्यूडी करेेगा शुरू: बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित थे. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार का ध्येय युवाओं को केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें शोध, नवाचार और व्यक्तित्व विकास के अवसर मुहैया कराना है. दिल्ली शहरी कला आयोग और दिल्ली अग्निशमन सेवा से मंजूरी मिल जाने के बाद, अब लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) निर्माण कार्य को गति प्रदान करेगा. उन्होंने कहा कि यह नया कैंपस न केवल उत्तरी दिल्ली के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि देश भर से आने वाले छात्रों के लिए एक आदर्श शैक्षणिक वातावरण भी उपलब्ध कराएगा.

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