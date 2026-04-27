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3 साल से तिरपाल और कपड़ों में कैद डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, बसना में अनावरण नहीं होने पर हुई शिकायत

महासमुंद जिले के बसना में अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण नहीं होने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लेकर नोटिस भेजा है.

Ambedkar statue unveiling delay
3 साल से तिरपाल और कपड़ो में कैद डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 27, 2026 at 5:48 PM IST

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महासमुंद: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पिछले 3 साल से तिरपाल और कपड़ों में ढकी हुई है. हैरानी की बात ये है कि प्रतिमा पूरी तरह तैयार है और इस पर करीब 20 लाख रुपये खर्च भी किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक इसका अनावरण नहीं हो पाया है.

बसना में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का 3 साल से नहीं हुआ अनावरण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन पर लापरवाही के आरोप

इस मामले को प्रशासन की बड़ी लापरवाही माना जा रहा है. सवाल उठ रहे हैं कि जब सब कुछ तैयार है, तो फिर उद्घाटन में इतनी देरी क्यों हो रही है. लोगों का कहना है कि अधिकारियों की सुस्ती के कारण यह स्थिति बनी हुई है.

बीते 3 साल से प्रतिमा का अनावरण नहीं हुआ तो हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को शिकायत की थी. अब आयोग ने संज्ञान लेते हुए नोटिस दिया है- सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमार गहरवाल

Ambedkar statue unveiling delay
महासमुंद जिले के बसना में अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण नहीं होने पर शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राष्ट्रीय आयोग ने लिया संज्ञान

इस मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमार गहरवाल की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत कार्रवाई करते हुए महासमुंद कलेक्टर को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है.

Ambedkar statue unveiling delay
अनावरण नहीं होने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लेकर नोटिस भेजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिम्मेदारों का जवाब

बसना नगर पंचायत के CMO के अनुसार, प्रतिमा के अनावरण को लेकर समाज के लोगों से दो बार बातचीत हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी. अब फिर से बातचीत की कोशिश की जाएगी. वहीं, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा है कि मामले की जांच की जाएगी और जल्द ही प्रतिमा का अनावरण कराया जाएगा.

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