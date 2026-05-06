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अम्बेडकर पार्क: जब मोहल्ले वासियों ने संभाली जिम्मेदारी, तो सरकारी संपत्ति बन गई जनउपयोगी धरोहर

2023 में हुआ विकास कार्य : मोहल्ला कमेटी के अध्यक्ष धर्माराम चौधरी ने बताया कि अंबेडकर पार्क का निर्माण कई साल पहले ही हो चुका था, लेकिन वर्ष 2023 में नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त योगेश शर्मा ने रुचि दिखाते हुए इस पार्क में विकास कार्य करवाए. इसके चलते सुविधाओं का विस्तार हुआ. इसके बाद स्थानीय लोगों ने मिलकर तय किया कि पार्क को आगे बदहाल नहीं होने देंगे और खुद ही इसके संरक्षण और संचालन की जिम्मेदारी उठाएंगे.

सामाजिक जीवन का केंद्र बना पार्क : इस पार्क की हरियाली साफ-सफाई और अनुशासन इस बात का प्रमाण है कि आमजन की भागीदारी कितनी प्रभावी हो सकती है. अंबेडकर पार्क अब सिर्फ एक पार्क नहीं रह गया बल्कि यह मोहल्ले की सामाजिक जीवन का केंद्र बन चुका है. सुबह की शुरुआत यहां योग और सैर से होती है, जबकि शाम को बच्चों के शोर गुल और युवाओं की गतिविधियों से पूरा वातावरण जीवंत हो उठता है. इस तरह यह पार्क हर आयु वर्ग के लोगों की जरूरत को पूरा कर रहा है.

युवा-बच्चे और बुजुर्ग सभी आते हैं यहां : स्थानीय लोगों की इस सोच ने न केवल पार्क की तस्वीर बदली बल्कि इसे आसपास के लोगों के लिए सुकून मिले, ऐसा केंद्र बना दिया है. इसके चलते प्रतिदिन यहां सुबह शाम सैकड़ों की संख्या में लोगों का आना जाना है. खास तौर पर गर्मियों की छुट्टियों में यह पार्क लोगों के लिए राहत का ठिकाना बन गया है, जहां प्रतिदिन सुबह और शाम को बच्चे खेलते और बुजुर्ग सैर और युवा व्यायाम करते नजर आते हैं.

बाड़मेर : कई जगह सरकारी उद्यान समय के साथ उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं. वहीं, बाड़मेर का अंबेडकर उद्यान इस बात का उदाहरण बन गया है कि अगर आमजन ठान लें तो सरकारी संपत्तियों का संरक्षण और रखरखाव किसी भी स्तर पर बेहतर तरीके से किया जा सकता है. शहर के महावीर नगर अम्बेडकर कॉलोनी स्थित अम्बेडकर पार्क का स्थानीय लोग संरक्षण और रखरखाव का कार्य कर रहे हैं. सबसे खास बात यह है कि मोहल्ले के लोग सामूहिक रूप से इसमें भागीदारी निभा रहे हैं. यहां सिर्फ चौकीदार ही जिम्मेदार नहीं बल्कि हर आने वाला व्यक्ति खुद इस पार्क को अपना संरक्षक मानता है.

चौकीदार की सैलरी भी स्थानीय लोग जुटाते हैं : इसके लिए बाकायदा एक मोहल्ला कमेटी भी बनाई हुई है. यही वह मोड़ था, जहां से इस पार्क की किस्मत बदलनी शुरू हुई. कमेटी ने पार्क की देखरेख के लिए अपने स्तर पर एक चौकीदार नियुक्त कर रखा है. कमेटी के जरिए स्थानीय लोग आपस मे सहयोग करके हर महीने 6-7 हजार रुपए चौकीदार की सैलरी जुटाते हैं. चौधरी बताते हैं कि चौकीदार नियुक्ति के साथ ही पार्क संचालन को व्यवस्थित किया गया है.

सैर करते युवा (ETV Bharat Barmer)

पार्क का समय निर्धारित : उन्होंने बताया कि पार्क खोलने से लेकर बंद करने का समय तय है. प्रतिदिन सुबह 5 से 10 बजे तक और शाम को 5 से रात 10 बजे तक पार्क खुला रखा जाता है. लोग इस निर्धारित समय पर आते हैं व्यायाम व सैर करते है ओर फिर समय पर लौट जाते हैं. चौकीदार की वजह से पार्क में अनुशासन बना रहता है इसके साथ ही अनावश्यक गतिविधियों पर भी रोक लगती है.

हर आयु वर्ग के लिए पार्क (ETV Bharat Barmer)

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3 वर्षों से पार्क लगातार व्यवस्थित तरीके से संचालित : स्थानीय दौलतराम बताते हैं कि पौधों को पानी देना हो, साफ-सफाई का ध्यान रखना हो या नई सुविधाओं पर चर्चा करनी हो, सब कुछ मोहल्ले के लोग मिल-जुलकर तय करते हैं. कमेटी के लोग अपना सुझाव देते हैं फिर सामूहिक सहमति से निर्णय लिया जाता है कि पार्क में क्या कुछ सुधार किया जाए? यही कारण है कि पिछले 3 वर्षों से पार्क लगातार व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रहा है.

ये कमियां हैं पार्क में : पार्क खेलने आने वाले बच्चों का कहना है कि आज के समय में जो सुविधा होनी चाहिए उतनी तो इस पार्क में नहीं है, सिर्फ सामान्य सुविधाएं हैं. पार्क में झूले व अन्य उपकरण टूटे हुए हैं और स्ट्रीट लाइट भी खराब है, जिसके कारण शाम को जल्दी अंधेरा हो जाता है. स्थानीय लोगों के अनुसार पार्क में हरियाली के लिए हरि घास की जरूरत है, जो नगर परिषद की मदद से ही संभव है. इसके अलावा पार्क की चारदिवारी की फेंसिंग कुछ जगहों पर कमजोर है, जिसे मजबूत करना जरूरी है.

अम्बेडकर पार्क में खेलते बच्चे (ETV Bharat Barmer)

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नगर परिषद कर सकता है समाधान : उनका कहना है कि बरसात के समय पार्क में जलभराव की बड़ी समस्या सामने आती है. इसका स्थाई समाधान तकनीकी स्तर पर ही किया जा सकता है. वहीं, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था भी पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है, जिससे रात के समय कुछ असुविधाएं होती हैं. लोगों का मानना है कि यदि नगर परिषद इन बुनियादी समस्याओं का समाधान कर दे, तो यह पार्क शहर के सबसे बेहतरीन पार्कों में शामिल हो सकता है.

पार्क में सैर करने की जगह (ETV Bharat Barmer)

इस पार्क के संबंध में नगर परिषद का पक्ष जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने बाड़मेर नगर परिषद आयुक्त भगवत सिंह परमार से उनके कार्यालय में संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई. स्थानीय लोगों के प्रयासों ने इस पार्क को आदर्श बना दिया है, लेकिन पार्क में हरी घास की कमी, खराब स्ट्रीट लाइट, बारिश के दिनों में जलभराव समेत कई कमियां हैं, जिन्हें दूर करना नगर परिषद या स्थानीय प्रशासन के स्तर पर ही संभव है.

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