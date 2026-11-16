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सपा की रैली पर ओमप्रकाश राजभर का सनसनीखेज दावा, कहा- दलित सम्मेलन में 20 जिलों से बुलाए गए थे यादव समाज के लोग

कार्यकर्ताओं के जरिए कराई गई रैली की असलियत की पड़ताल: ओमप्रकाश राजभर ( Photo Credit: ETV Bharat )

अंबेडकर नगर: उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय राजनीति को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के दलित सम्मेलन को लेकर बड़ा आरोप लगाया है.

उन्होंने दावा किया कि सपा के सम्मेलन में दलित समाज के नाम पर यादव समाज के लोगों को बुलाया गया था. राजभर के मुताबिक, करीब 20 जिलों से यादव समाज के लोग इस रैली में शामिल होने पहुंचे थे.

ओमप्रकाश राजभर का सपा पर सियासी वार. (Video Credit: ETV Bharat) राजभर ने सपा के दलित सम्मेलन पर उठाए सवाल: कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि सम्मेलन में बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग मौजूद थे. उन्होंने बताया कि आगरा में उनके संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, जो इस रैली की गतिविधियों पर नजर रखने पहुंचे थे. राजभर के मुताबिक, उनके कार्यकर्ताओं ने रैली में पीछे की तरफ मौजूद लोगों से बातचीत की. इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वे दलित सम्मेलन में शामिल होने आए हैं, तो कुछ लोगों ने खुद को यादव बताया. कार्यकर्ताओं से बातचीत का दिया हवाला: राजभर ने दावा किया कि उनके कार्यकर्ताओं को कुछ लोगों ने बताया कि वे यादव समाज से हैं और नेताजी के निर्देश पर रैली में शामिल होने आए हैं. इसी बातचीत का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी दलितों के नाम पर यादव समाज के लोगों को बुलाकर सम्मेलन में भीड़ जुटा रही है. हालांकि, ये सभी दावे ओमप्रकाश राजभर के हैं. उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कार्यकर्ताओं से हुई बातचीत का जिक्र किया.