सपा की रैली पर ओमप्रकाश राजभर का सनसनीखेज दावा, कहा- दलित सम्मेलन में 20 जिलों से बुलाए गए थे यादव समाज के लोग
मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सपा के दलित सम्मेलन को लेकर कहा कि रैली में दलितों के बजाय यादव समाज के लोगों को बुलाया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 5:49 PM IST
अंबेडकर नगर: उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय राजनीति को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के दलित सम्मेलन को लेकर बड़ा आरोप लगाया है.
उन्होंने दावा किया कि सपा के सम्मेलन में दलित समाज के नाम पर यादव समाज के लोगों को बुलाया गया था. राजभर के मुताबिक, करीब 20 जिलों से यादव समाज के लोग इस रैली में शामिल होने पहुंचे थे.
राजभर ने सपा के दलित सम्मेलन पर उठाए सवाल: कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि सम्मेलन में बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग मौजूद थे. उन्होंने बताया कि आगरा में उनके संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, जो इस रैली की गतिविधियों पर नजर रखने पहुंचे थे. राजभर के मुताबिक, उनके कार्यकर्ताओं ने रैली में पीछे की तरफ मौजूद लोगों से बातचीत की. इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वे दलित सम्मेलन में शामिल होने आए हैं, तो कुछ लोगों ने खुद को यादव बताया.
कार्यकर्ताओं से बातचीत का दिया हवाला: राजभर ने दावा किया कि उनके कार्यकर्ताओं को कुछ लोगों ने बताया कि वे यादव समाज से हैं और नेताजी के निर्देश पर रैली में शामिल होने आए हैं. इसी बातचीत का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी दलितों के नाम पर यादव समाज के लोगों को बुलाकर सम्मेलन में भीड़ जुटा रही है. हालांकि, ये सभी दावे ओमप्रकाश राजभर के हैं. उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कार्यकर्ताओं से हुई बातचीत का जिक्र किया.
रामगोपाल यादव के बयान पर भी साधा निशाना: ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव के बयान का भी जिक्र किया. उन्होंने सवाल उठाया कि रामगोपाल यादव के बयान के बाद सपा को इस दलित सम्मेलन से आखिर कितना राजनीतिक फायदा मिलने वाला है. राजभर ने अपने बयान के जरिए सम्मेलन की राजनीतिक उपयोगिता पर भी सवाल खड़े किए. उनके इस हमले को सपा की दलित राजनीति और सामाजिक समीकरणों पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है.
यूपी की राजनीति में बढ़ सकती है जातीय बयानबाजी: ओमप्रकाश राजभर के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बहस तेज होने की संभावना है. एक तरफ समाजवादी पार्टी दलित समाज के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं राजभर ने सम्मेलन में शामिल लोगों की पहचान को लेकर सवाल उठाए हैं. उनके आरोपों से प्रदेश की राजनीति में नए सियासी विवाद के आसार बन गए हैं. अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है.
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