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आजम खान को ओमप्रकाश राजभर की चुनौती, बोले- "अगर दम है तो अखिलेश यादव से मुस्लिम को CM बनाने की मांग करें"

राजभर बोले अगर इंकलाब लाने की हिम्मत है, तो अखिलेश यादव से किसी मुसलमान के बेटे को अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग करें. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अंबेडकर नगर: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी, आजम खान और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर बयान दिया है.

उन्होंने आजम खान को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें वाकई इंकलाब लाने का दम है, तो उन्हें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करनी चाहिए. राजभर के मुताबिक, मुसलमानों में असली इंकलाब तभी आएगा, जब समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएगी.