आजम खान को ओमप्रकाश राजभर की चुनौती, बोले- "अगर दम है तो अखिलेश यादव से मुस्लिम को CM बनाने की मांग करें"
सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि आजम खान अखिलेश यादव से किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 7:02 PM IST
अंबेडकर नगर: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी, आजम खान और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर बयान दिया है.
उन्होंने आजम खान को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें वाकई इंकलाब लाने का दम है, तो उन्हें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करनी चाहिए. राजभर के मुताबिक, मुसलमानों में असली इंकलाब तभी आएगा, जब समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएगी.
आजम खान को दी मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग उठाने की चुनौती: अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में सुभासपा के जनसंपर्क कार्यक्रम में पहुंचे ओमप्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आजम खान के पास अगर इंकलाब लाने की हिम्मत है, तो उन्हें अखिलेश यादव से किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहना चाहिए. राजभर ने दावा किया कि ऐसा होने पर ही मुस्लिम समाज में वास्तविक बदलाव आएगा.
सपा सरकार के कार्यकाल पर उठाए सवाल: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए राजभर ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान प्रदेश में अराजकता, कर्फ्यू और दंगों का माहौल रहा. राजभर ने अपने बयान में पूर्ववर्ती सपा सरकार की कानून-व्यवस्था को लेकर निशाना साधा.
पांचों विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रही सुभासपा: राजभर ने पार्टी के सांगठनिक कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि अकबरपुर में यह कोई बड़ी रैली नहीं, बल्कि जनसंपर्क अभियान की दूसरी कड़ी है. इसके तहत अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र को चार हिस्सों में बांटकर छोटे-छोटे कार्यक्रम किए जा रहे हैं. इस कार्यक्रम में 49 गांवों के लोग शामिल हुए हैं. उन्होंने बताया कि सुभासपा जलालपुर, कटेहरी और आलापुर समेत जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम कर रही है.
संजय निषाद के प्रदर्शन पर बोले राजभर: सहयोगी दल के नेता संजय निषाद के धरना-प्रदर्शन से जुड़े सवाल पर राजभर ने कहा कि हर कोई अपने तरीके से संघर्ष कर रहा है. उन्होंने कहा कि वह खुद जनता के बीच जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं.
आजमगढ़ में बड़े कार्यक्रम की तैयारी: आगामी चुनावों की तैयारियों पर बात करते हुए राजभर ने कहा कि चुनाव नजदीक आने के साथ ही पूर्वांचल की राजनीति में हलचल तेज हो रही है. इसी क्रम में आजमगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित है. इसमें जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों से 10-10 हजार लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है.
राजभर के मुताबिक, इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और केंद्रीय राज्य मंत्रियों समेत करीब एक दर्जन मंत्री शामिल होंगे. उन्होंने इसे पार्टी की आगामी चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया.
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