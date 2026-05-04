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Ambedkar Nagar में चार बच्चों और मां का हत्यारा पुलिस मुठभेड़ में ढेर

नेवतरिया बाईपास के पास पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

ambedkar nagar four children and mother killer killed police encounter
अंबेडकर नगर में चार बच्चों और मां का हत्यारा पुलिस मुठभेड़ में ढेर. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 8:26 AM IST

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अंबेडकरनगर: अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मीरानपुर मुरादाबाद मोहल्ले में चार बच्चों और मां की हत्या के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई. एनकाउंटर में हत्यारोपी की मौत हो गई. पुलिस की मुठभेड़ नेवतरिया बाईपास के पास हुई थी.

पुलिस के अनुसार आरोपी आमिर को पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई थी. इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके जवाब में हुई कार्रवाई में वह ढेर हो गया. पुलिस के मुताबिक 2 मई को मुरादाबाद मोहल्ले में सामने आई थी. एक ही परिवार के चार बच्चों के शव घर के अंदर बिस्तर पर खून से लथपथ मिले थे. बच्चों की बेरहमी से ईंट से कूचकर हत्या की गई थी. इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी. घटना के बाद बच्चों की मां गासिया खातून संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी, जिससे पुलिस ने शुरुआत में उसी पर शक जताया था. हालांकि बाद में 3 मई को गासिया खातून का शव घर से करीब 100 मीटर दूर नाले के किनारे मिला था. उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जिससे मामला और उलझ गया.


पुलिस ने इस मामले की तेजी से जांच की थी. सबूतों के आधार पर आमिर को मुख्य आरोपी माना गया. नगर कोतवाल श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि मुठभेड़ में आरोपी आमिर की मौत हो गई है. मामले की जांच अभी चल रही है. वहीं, एसपी प्राची सिंह ने कहा कि हत्याकांड में जांच के दौरान आमिर का नाम सामने आया था जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे थे. हालांकि पुलिस मुठभेड़ में आरोपी ढेर हो गया.


गांव में शवों को सुपुर्दे खाक किया गया
कल दोपहर करीब एक बजे जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद चारों मासूम बच्चों के शव गांव पहुंचे, पूरे इलाके में चीख-पुकार गूंज उठी. गांव में जोहर की नमाज के बाद चारों बच्चों के शवों को सुपुर्दे खाक किया गया. गांव के कब्रिस्तान में सऊद (12) और उमर (10) को एक साथ दफन किया गया, जबकि शफीक (14) और बयान (8) को पास में ही अलग-अलग सुपुर्द-ए-खाक किया गया.

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