18 महीने के बच्चे के गले में फंसा टूथब्रश ऑपरेशन से निकाला; अंबेडकरनगर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने किया कमाल
मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश यादव ने पूरी टीम को बधाई दी और चिकित्सकों की जमकर तारीफ की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 2:12 PM IST
अंबेडकरनगर: महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर के ENT विभाग के चिकित्सकों ने बेहद जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है. डॉक्टर्स की टीम ने 18 महीने के बच्चे की जान बचा ली. बच्चे के नासोफैरिंक्स नाक और गले के बीच के हिस्सा में लगभग 20 दिनों से टूथ ब्रश फंसा हुआ था, जिसे डॉक्टर्स ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
ENT विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. प्रमोद यादव ने बताया कि लंबे समय तक टूथब्रश फंसे रहने के कारण उसके चारों ओर ग्रैनुलेशन यानी मांस की परत बन गई थी. इससे ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण हो गया था. इसके बावजूद ENT विभाग की टीम ने सफलता हासिल की है.
ऑपरेशन में एनेस्थीसिया विभाग के डॉ. संदीप यादव, डॉ. मिनाली और डॉ. सुदीप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. चिकित्सकों की सूझबूझ, अनुभव और टीमवर्क के चलते मासूम के नासोफैरिंक्स से टूथब्रश सुरक्षित निकाल लिया गया. सफल ऑपरेशन के बाद मेडिकल कॉलेज में खुशी और राहत का माहौल रहा.
मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश यादव ने पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पण, मेहनत और सामूहिक प्रयास से बच्चे को सुरक्षित बचाया जा सका. उन्होंने इस सफल ऑपरेशन को मेडिकल कॉलेज की बड़ी उपलब्धि बताया.
मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश यादव ने पूरी टीम को बधाई दी और चिकित्सकों की जमकर तारीफ की. बच्चे के परिजनों ने कहा कि डॉक्टर्स की टीम ने भरोसा दिया था कि ऑपरेशन सफल होगा और उन्होंने यह कर दिखाया. इसके लिए मेडिकल कॉलेज और सभी डॉक्टर्स को परिजनों ने शुभकामनाएं भी दी हैं.
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