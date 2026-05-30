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18 महीने के बच्चे के गले में फंसा टूथब्रश ऑपरेशन से निकाला; अंबेडकरनगर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने किया कमाल

18 महीने के बच्चे के गले में फंसा टूथब्रश ऑपरेशन से निकाला. ( Photo Credit: ETV Bharat )