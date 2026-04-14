'बाबा साहब पीएम होते तो देश की तस्वीर अलग होती', अंबेडकर जयंती पर विश्वास सारंग का कांग्रेस पर हमला
अंबेडकर जंयती पर विश्वास सारंग ने उनके योगदान को किया याद, बोले भाजपा सरकार ने पंचतीर्थ बनाकर किया बाबा साहेब का सम्मान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 8:57 PM IST
भोपाल: अगर बाबा साहब अंबेडकर देश के प्रधानमंत्री होते, तो भारत की दिशा और दशा दोनों अलग होती. देश को उस समय अंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता थी. यह कहना है मध्य प्रदेश के सहकारिता, युवा कल्याण एवं खेल मंत्री विश्वास सारंग का. राजधानी में 14 अप्रैल को डा. अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री सारंग ने जहां बाबा साहब के योगदान को याद किया, वहीं कांग्रेस और नेहरू परिवार पर जमकर हमला बोला.
ज्ञान और संघर्ष के बल पर रचा इतिहास
मंत्री सारंग ने अपने संबोधन की शुरुआत डा. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देकर की. उन्होंने कहा कि "बाबा साहब ने देश को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बनाने में अहम भूमिका निभाई. संविधान के माध्यम से उन्होंने न केवल शासन व्यवस्था की रूपरेखा तय की, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत आधार दिया." सारंग ने कहा कि "अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा को किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती. साधारण पृष्ठभूमि से उठकर उन्होंने अपने ज्ञान और संघर्ष के बल पर इतिहास रच दिया."
नेहरू और कांग्रेस पर गंभीर आरोप
अपने भाषण में सारंग ने कांग्रेस और विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि "इतिहास गवाह है कि नेहरू और कांग्रेस ने बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, बल्कि उन्हें राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया." उन्होंने दावा किया कि बाबा साहब को लोकसभा तक पहुंचने से रोका गया और उन्हें चुनावों में हराने की कोशिश की गई. सारंग ने यह भी कहा कि नेहरू नहीं चाहते थे कि अंबेडकर आगे बढ़ें."
भाजपा सरकार ने पंचतीर्थ बनाकर किया सम्मान
मंत्री सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि "भाजपा सरकार ने बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित कर उन्हें सम्मान दिया." महू, दिल्ली और लंदन जैसे स्थानों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि "इन जगहों को स्मारक और तीर्थ के रूप में विकसित करना अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है."
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संविधान पालन का कराया संकल्प
अपने संबोधन के अंत में सारंग ने लोगों से अपील की कि वे बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलें और संविधान का अक्षरशः पालन करें. उन्होंने कहा कि "देश की एकता और प्रगति के लिए संविधान सर्वाेपरि है और यही सबसे बड़ा संदेश अंबेडकर जयंती का होना चाहिए. इस दौरान बड़ी संख्या में बाबा साहब के अनुयायी भी उपस्थित रहे. सबने मिलकर संविधान का पालन करने का संकल्प लिया."