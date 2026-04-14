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अंबेडकर जयंती पर घमासान, लालजी निर्मल ने अखिलेश यादव को बताया सबसे बड़ा दलित विरोधी

दलित वोट बैंक की होड़: बीजेपी और सपा के बीच जुबानी जंग तेज ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाई गयी. सभी राजनीतिक दल इस अवसर पर दलित वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने की पुरजोर कोशिश की. भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश भर में कार्यक्रम किए गये, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की. दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी हजरतगंज स्थित आंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे. अखिलेश के नीले गमछे की चर्चा: अखिलेश यादव के कार्यक्रम में सबसे खास बात उनकी वेशभूषा रही. वे लाल टोपी के साथ सपा के ट्रेडमार्क गमछे के बजाय नीला गमछा पहने नजर आए. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने-अपने स्तर पर डॉ. आंबेडकर को नमन कर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया. अखिलेश यादव अपने 'PDA' फॉर्मूले में 'D' का अर्थ दलित बताते हुए खुद को उनका सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं. उनका तर्क है कि संविधान को बचाने की जिम्मेदारी अब केवल समाजवादियों के कंधों पर है. राज्य मंत्री लालजी प्रसाद निर्मल. (Video Credit: ETV Bharat) अखिलेश को 'रूदाली' बताया: अखिलेश यादव के इन दावों पर डॉ. भीमराव आंबेडकर महासभा के अध्यक्ष और राज्य मंत्री लालजी प्रसाद निर्मल ने सियासी हमला बोला है. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना किराए पर रोने वाली 'रुदालियों' से करते हुए उन्हें देश का सबसे बड़ा दलित विरोधी नेता बताया. निर्मल ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव का दलित प्रेम पूरी तरह से छलावा और जनता को भ्रमित करने वाला है. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दलितों के हक छीनता रहा, वह आज उनका राग अलाप रहा है.