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अंबेडकर जयंती पर घमासान, लालजी निर्मल ने अखिलेश यादव को बताया सबसे बड़ा दलित विरोधी

राज्य मंत्री लालजी प्रसाद निर्मल ने अखिलेश यादव को 'रूदाली गैंग' का हिस्सा बताते हुए उन्हें दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है.

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दलित वोट बैंक की होड़: बीजेपी और सपा के बीच जुबानी जंग तेज (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 4:53 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाई गयी. सभी राजनीतिक दल इस अवसर पर दलित वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने की पुरजोर कोशिश की. भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश भर में कार्यक्रम किए गये, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की. दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी हजरतगंज स्थित आंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे.

अखिलेश के नीले गमछे की चर्चा: अखिलेश यादव के कार्यक्रम में सबसे खास बात उनकी वेशभूषा रही. वे लाल टोपी के साथ सपा के ट्रेडमार्क गमछे के बजाय नीला गमछा पहने नजर आए. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने-अपने स्तर पर डॉ. आंबेडकर को नमन कर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया. अखिलेश यादव अपने 'PDA' फॉर्मूले में 'D' का अर्थ दलित बताते हुए खुद को उनका सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं. उनका तर्क है कि संविधान को बचाने की जिम्मेदारी अब केवल समाजवादियों के कंधों पर है.

राज्य मंत्री लालजी प्रसाद निर्मल. (Video Credit: ETV Bharat)

अखिलेश को 'रूदाली' बताया: अखिलेश यादव के इन दावों पर डॉ. भीमराव आंबेडकर महासभा के अध्यक्ष और राज्य मंत्री लालजी प्रसाद निर्मल ने सियासी हमला बोला है. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना किराए पर रोने वाली 'रुदालियों' से करते हुए उन्हें देश का सबसे बड़ा दलित विरोधी नेता बताया. निर्मल ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव का दलित प्रेम पूरी तरह से छलावा और जनता को भ्रमित करने वाला है. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दलितों के हक छीनता रहा, वह आज उनका राग अलाप रहा है.

अखिलेश ने आंबेडकर नाम वाली योजनाएं बंद की थीं: लालजी निर्मल ने सपा सरकार के पिछले फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि 2012 में सत्ता में आते ही अखिलेश ने आंबेडकर के नाम वाली योजनाएं बंद कर दी थीं. उन्होंने आलमबाग बस अड्डे और कई संस्थानों से बाबा साहब का नाम हटाने का उदाहरण दिया. साथ ही, भदोही जिले से संत रविदास और कानपुर देहात से रमाबाई नगर का नाम हटाने को उनकी दलित विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया. उनके अनुसार, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व हमेशा से डॉ. आंबेडकर के सम्मान से चिढ़ता रहा है.

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सीएम योगी, मायावती और अखिलेश ने दलितों को साधने के लिए बिछाई बिसात. (Photo Credit: ETV Bharat)

ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जा: दलितों के अधिकारों पर चर्चा करते हुए निर्मल ने कहा कि अखिलेश सरकार ने 2016 में नई राजस्व संहिता बनाकर दलितों की पट्टा आवंटन प्राथमिकता खत्म कर दी थी. उन्होंने 2012 में आरक्षण के पदों की गणना के फॉर्मूले को बदलकर अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभों को भी सीमित किया था. लालजी निर्मल के अनुसार, इन्ही फैसलों के कारण ग्राम समाज की जमीनों पर दबंगों ने कब्जा कर लिया. यह दलित समाज के साथ किया गया एक ऐतिहासिक अन्याय था जिसकी भरपाई संभव नहीं है.

प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा उठाया: अंत में उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण बिल फाड़ने की घटना का उल्लेख करते हुए अखिलेश यादव को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस की मिलीभगत के कारण करीब दो लाख दलित कर्मचारी रिवर्ट होकर डिमोट हो गए. इस अपमानजनक स्थिति के कारण कई कर्मचारियों का सामाजिक सम्मान घटा और कइयों की मानसिक सदमे से मृत्यु तक हो गई. मंत्री ने सवाल किया कि जो नेता दलितों को इतनी गहरी पीड़ा दे चुका हो, वह आज उनका हितैषी कैसे बन सकता है.

यह भी पढ़ें- यूपी में आंबेडकर की 135वीं जयंती; लखनऊ में अखिलेश यादव ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी, नीले और पंचशील झंडों से सजा बरेली

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