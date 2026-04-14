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डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर पंचकूला में समता मैराथन, CM नायब सैनी ने दिखाई हरी झंडी

पंचकूला में अंबेडकर जयंती पर समता मैराथन का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया.

Panchkula Samata Marathon
पंचकूला में समता मैराथन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 14, 2026 at 12:21 PM IST

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पंचकूला: डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा आज पंचकूला में "समता दौड़" मैराथन का आयोजन किया गया. इसके लिए सेक्टर-5 स्थित यवनीका पार्क में भव्य मैराथन आयोजित की गई. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि के रूप में शामिल हुए.

यह नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे: इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया और भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल समेत अन्य व्यक्ति मौजूद रहे.

डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर पंचकूला में समता मैराथन (ETV Bharat)

हरी झंडी दिखा फूल बरसाए:कार्यक्रम की शुरूआत के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में हरियाणा वासियों को डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि, "बाबा साहेब का जीवन संघर्ष और त्याग से परिपूर्ण रहा है."

समानता और मजबूत विचारधारा: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "बाबा साहेब ने समाज के उस वर्ग का उत्थान किया, जो लंबे समय तक शोषित रहा. उन्होंने देश को न केवल संविधान दिया, बल्कि समानता और न्याय पर आधारित एक मजबूत विचारधारा भी प्रदान की. यह समता दौड़ उसी विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है. सभी को मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करना है, जहां हर व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर प्राप्त हो."

प्रतिभागियों को शुभकामनाएं: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मैराथन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी. इस मैराथन में सरकारी विभागों के कर्मचारी और आमजन ने भागीदारी की. मुख्यमंत्री ने कहा कि, "इस मराथन में उत्साह और ऊर्जा के साथ दौड़ लगाएं. समाज में समानता और न्याय के संदेश को फैलाने का एक संदेश हमें भी देना चाहिए, ऐसे में यह दौड़ केवल पांव की गति नहीं, बल्कि विचारों की शक्ति भी प्रदर्शित करेगी."

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