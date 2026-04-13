आंबेडकर जयंती से पहले मुख्यमंत्री योगी ने लिखी पाती, बताया- करोड़ों को जीने का अधिकार दिलाने वाला पथ प्रदर्शक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा पत्र, बाबासाहेब को दी श्रद्धांजलि
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 2:51 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 3:34 PM IST
लखनऊ: भीमराव आंबेडकर की 135वीं जयंती से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम पत्र लिखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है. सीएम योगी ने अपने पाती के जरिए बाबा साहेब को संविधान की रूपरेखा तैयार करने वाले महान पुरुष बताते हुए कृतज्ञता व्यक्त की.
सीएम योगी ने लिखा कि आंबेडकर जी की दूरदृष्टि से करोड़ों लोगों को गरिमामयी जीवन का अधिकार मिला. विजन, मिशन और लगन के धनी बाबासाहेब के हर शब्द आज भी प्रेरणा स्रोत हैं. उनकी आर्थिक सोच और शिक्षा के प्रति दूरदृष्टि अमूल्य है. उन्होंने राजकोषीय संघवाद का महत्वपूर्ण विचार दिया, जो आज भी प्रासंगिक है. मुख्यमंत्री ने बाबासाहेब का प्रसिद्ध संदेश याद दिलाया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो.
अपने समय में भारत के सबसे अधिक शिक्षित व्यक्तियों में शामिल बाबासाहेब 35 हजार से अधिक पुस्तकों के संग्रहकर्ता थे और प्रतिदिन 16 से 18 घंटे अध्ययन करते थे. वे न्यायविद्, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ तथा संवेदनशील समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं.
योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब से जुड़े प्रेरक प्रसंग का जिक्र करते हुए लिखा कि उन्होंने घर पर सहयोग के लिए सुदामा नामक व्यक्ति को रखा था. एक बार जब सुदामा घर के बाहर सो रहे थे, तो बाबासाहेब ने अपना ओवरकोट उतारकर उन्हें ओढ़ा दिया.यह घटना उनकी करुणा और समानता की भावना को दर्शाती है. सरकार बाबासाहेब के विचारों को आत्मसात कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर गरीब, वंचित, महिला और युवा तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है. राशन, आवास, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी सुविधाएं वंचित वर्गों के लिए मजबूत संबल बन रही हैं.
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