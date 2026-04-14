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सिरसा में अम्बेडकर जयंती पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, विपक्षी नेताओं ने किया भाजपा पर जमकर हमला

कुमारी सैलजा ने दी श्रद्धांजलि: सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भी इस अवसर पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया. उन्होंने कहा कि, "बाबा साहेब ने हमेशा समानता और सामाजिक समरसता वाले समाज की कल्पना की थी. बाबा साहेब ने ऐसे भारत का सपना देखा था, जहां हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले. आज हम उन्हें याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन दुख की बात है कि आज भी उस दिशा में चुनौतियां बनी हुई हैं.”

सर्व समाज ने दी श्रद्धांजलि: सिरसा में आयोजित कार्यक्रमों में विभिन्न वर्गों के लोगों ने एकजुट होकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. लोगों ने उनके योगदान को याद करते हुए सामाजिक समानता और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. कार्यक्रमों में वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब का सपना एक ऐसे समाज का था, जहां सभी को समान अधिकार मिलें और भेदभाव का कोई स्थान न हो.

सिरसा: संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर की जयंती पूरे देश में श्रद्धा, उत्साह और धूमधाम से मनाई जा रही है. सिरसा में भी नेताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. साथ ही उनके विचारों को याद किया.

बीजेपी पर साधा निशाना: मीडिया से बातचीत में कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है और समाज में विभाजन पैदा किया जा रहा है. सिरसा सांसद ने कहा कि, "आज देश में लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाया जा रहा है. जो लड़ाई बाबा साहेब और करोड़ों लोगों ने मिलकर लड़ी थी, वह इसलिए थी कि अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति दोबारा लागू न हो, लेकिन आज वही नीति अपनाई जा रही है."

महिला आरक्षण पर उठाए सवाल: कुमारी सैलजा ने महिला आरक्षण को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने इसे केवल दिखावा करार दिया और कहा कि, "सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट नहीं है. अगर सरकार वास्तव में महिला आरक्षण लागू करना चाहती है, तो उसे बिल का पूरा प्रारूप सामने रखना चाहिए. बिना ड्राफ्ट के इस पर बहस कैसे होगी? एक तरफ पब्लिसिटी की जा रही है और दूसरी तरफ स्पष्टता नहीं दी जा रही.”

अजय चौटाला ने भी दी श्रद्धांजलि:वहीं, जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने भी सिरसा में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया. उन्होंने अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए उनके विचारों को आज के समय में प्रासंगिक बताया. उन्होंने कहा कि, "बाबा साहेब ने हमेशा समान अधिकार और सामाजिक समरसता की बात की. आज हमें उनके विचारों को अपनाने की जरूरत है.देश में लोगों के बीच फर्क पैदा किया जा रहा है. जो संघर्ष बाबा साहेब ने किया था, उसका उद्देश्य था कि देश एकजुट रहे, लेकिन आज "डिवाइड एंड रूल" की नीति फिर से देखने को मिल रही है."

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