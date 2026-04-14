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डोटासरा बोले- हाईकोर्ट, विधानसभा और मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी मिलना गंभीर विषय

देश के भीतर सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही : डोटासरा ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र करते हुए भी केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंचों पर सक्रियता दिखा रहे हैं, जबकि देश के भीतर सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही हैं. उन्होंने ईरान-इजरायल और अमेरिका के संदर्भ में भी बयान देते हुए केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए.

पीसीसी चीफ डोटासरा ने अपने संबोधन में राज्य में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि राजस्थान में हाईकोर्ट, विधानसभा और मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं, जो बेहद गंभीर विषय है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेने के बजाय हल्के में ले रही है. उन्होंने कहा कि एक के बाद एक इस तरह की धमकियां मिलना कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है.

सीकर: गोविंद सिंह डोटासरा मंगलवार को सीकर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. कार्यक्रम में प्रभारी विशाल जांगिड़, लक्ष्मणगढ़ के निर्वतमान प्रधान मदन सेवदा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता गठाला सहित कई नेता उपस्थित रहे.

चाल, चेहरा और चरित्र अब जनता के सामने उजागर हो चुका : इसके साथ ही डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का किसान होने का दावा वास्तविकता से परे है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के शपथ पत्र में कृषि भूमि का अभाव है, जिससे उनके दावों पर सवाल खड़े होते हैं.

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उन्होंने कहा कि किसान समय आने पर जवाब देना जानता है. डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र अब जनता के सामने उजागर हो चुका है. उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार इस दिशा में विफल साबित हुई है. महिला आरक्षण को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के पक्ष में रही है.

लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ : उन्होंने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव समय पर नहीं कराए जा रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और जनता की आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है. अपने संबोधन के अंत में डोटासरा ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान की रक्षा करना कांग्रेस की प्राथमिकता है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट रहें और ऐसी किसी भी ताकत का विरोध करें जो इसे कमजोर करने का प्रयास करे.