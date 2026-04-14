अंबेडकर ने रखा हर वर्ग का ध्यान, सबका साथ सबका विकास उन्हीं का नारा : लखनलाल देवांगन
ऊर्जाधानी कोरबा में डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई. बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें नमन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 14, 2026 at 3:36 PM IST
कोरबा: संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कोरबा जिले में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए है. घंटाघर स्थित डॉ भीमराव अंबेडकर ओपन थिएटर में अंबेडकर की प्रतिमा के समीप अलग-अलग वर्ग माल्यार्पण करने पहुंचे थे. यहां अंबेडकर अमर रहे जैसे नारे लगाकर उनके योगदान को याद किया गया. कांग्रेस, भाजपा सहित अलग-अलग संगठनों की सुबह से ही यहां भीड़ लगी हुई है. कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन सहित भाजपाइयों ने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. तो कांग्रेस जिला अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस की पूरी टीम भी यहां पहुंची थी.
अभी का नारा है सबका साथ सबका विकास
अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने भाजपाइयों के साथ शासन के उद्योग एवं आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन, यहां पहुंचे हुए थे. जिन्होंने कहा कि आज हम संविधान निर्माता बाबासाहेब डॉ भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस मना रहे हैं. अंबेडकर जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा और सबको समान अधिकार मिले ऐसा उनका प्रयास था. भाजपा की पार्टी भी उनके विचारों पर चलती है. उनके दिखाएं रास्ते पर चलने का हम प्रयास करते हैं. देशभर में आज प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक उनकी जयंती का समारोह मना रहे हैं.
हम आज डॉ बाबा साहेब अंबेडकर को नमन कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास. यह उन्हीं का नारा है.जिसे हम आत्मसात करके आगे बढ़ रहे हैं. विकास और समृद्धि की तरफ देश, प्रदेश को बढ़ा रहे हैं- लखन लाल देवांगन , कैबिनेट मंत्री, छत्तीसगढ़
अंबेडकर ने समाज को दिशा दिखलाई
कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश राठौर ने कहा कि हमारे संविधान का निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती को हम आज मना रहे हैं. सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे. हम उन्हीं का अनुसरण करते हुए काम कर रहे हैं. अंधेरे की तरफ से समाज को उजाले की तरफ बढ़ाने वाले डॉ भीमराव अंबेडकर हैं. उन्हीं की नीति और रीति को आगे बढ़ाते हुए हम काम कर रहे हैं. हम उन्हें ही अपना आदर्श मानते हैं. बाबा साहब को हमने दिल से नमन किया है.