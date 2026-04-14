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जयंती पर विशेष: जब डॉ. आंबेडकर आए लखनऊ, राज्यपाल के रुकने के आग्रह पर कहीं ये बात...

डॉ. आंबेडकर का लखनऊ कनेक्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

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लखनऊ: संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की आज यानी 14 अप्रैल को जयंती है. डॉ आंबेडकर देश की आजादी से पहले और बाद में कुल पांच बार अलग-अलग समय पर लखनऊ आए और यहां पर उन्होंने दलितों के लिए सभाएं आयोजित की थीं. कभी वे किसी नवाब के बुलावे पर आए तो कभी राज्यपाल के निमंत्रण पर. साल 1948 में वे तत्कालीन राज्यपाल सरोजिनी नायडू के निमंत्रण पर राजभवन (वर्तमान राजभवन) आए, उस दौरान राज्यपाल ने उनसे वहीं रुकने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि किताबें उनकी सहेली हैं और वे अपने ही स्थान पर रहकर बेहतर महसूस करते हैं. उसके बाद राज्यपाल सरोजिनी नायडू उन्हें स्वयं चारबाग रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गईं. 'ईटीवी भारत' ने आंबेडकर महासभा के अध्यक्ष और भाजपा एमएलसी डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल से डॉ आंबेडकर के बारे में विशेष बातचीत की. आंबेडकर महासभा के अध्यक्ष और एमएलसी डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर का लखनऊ से खास जुड़ाव रहा है. वह समय-समय पर खुद भी लखनऊ आते रहे और बुलाने पर भी लखनऊ आना हुआ. रिफ़ा-ए-आम क्लब हो या फिर रिशालदार पार्क, बैठक को संबोधित करना हो या राज्यपाल सरोजिनी नायडू के खाने पर बुलावा आने पर लखनऊ आना हो, हमेशा ही वे लखनऊ से जुड़े रहे. डॉ लालजी प्रसाद निर्मल ने यह भी बताया कि जब वह तत्कालीन राज्यपाल सरोजिनी नायडू को बुलावे पर लखनऊ आए थे तब वे श्रम मंत्री थे. रेलवे के सैलून से उस समय वह यहां आए थे. राज भवन में उन्होंने राज्यपाल के साथ भोजन किया था. शाम हुई तो राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने कहा कि अब आप यहीं रुक जाइए, लेकिन आंबेडकर ने कहा कि पुस्तकें मेरी सहेली हैं, मैं उनके साथ ही रुकूंगा. वहां मुझे कंफर्टेबल महसूस होता है और यह कहकर वे उठ गए. इसके बाद वे लखनऊ स्टेशन जाने की तैयारी करने लगे. तत्कालीन राज्यपाल सरोजिनी नायडू खुद उन्हें लखनऊ स्टेशन तक छोड़ने आईं.