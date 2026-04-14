जयंती पर विशेष: जब डॉ. आंबेडकर आए लखनऊ, राज्यपाल के रुकने के आग्रह पर कहीं ये बात...
पांच बार लखनऊ आए थे डॉ. आंबेडकर, यहीं से शुरू हुआ कांशीराम का मिशन और मायावती का मुख्यमंत्री बनने तक का सफर.
लखनऊ: संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की आज यानी 14 अप्रैल को जयंती है. डॉ आंबेडकर देश की आजादी से पहले और बाद में कुल पांच बार अलग-अलग समय पर लखनऊ आए और यहां पर उन्होंने दलितों के लिए सभाएं आयोजित की थीं. कभी वे किसी नवाब के बुलावे पर आए तो कभी राज्यपाल के निमंत्रण पर. साल 1948 में वे तत्कालीन राज्यपाल सरोजिनी नायडू के निमंत्रण पर राजभवन (वर्तमान राजभवन) आए, उस दौरान राज्यपाल ने उनसे वहीं रुकने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि किताबें उनकी सहेली हैं और वे अपने ही स्थान पर रहकर बेहतर महसूस करते हैं. उसके बाद राज्यपाल सरोजिनी नायडू उन्हें स्वयं चारबाग रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गईं. 'ईटीवी भारत' ने आंबेडकर महासभा के अध्यक्ष और भाजपा एमएलसी डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल से डॉ आंबेडकर के बारे में विशेष बातचीत की.
आंबेडकर महासभा के अध्यक्ष और एमएलसी डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर का लखनऊ से खास जुड़ाव रहा है. वह समय-समय पर खुद भी लखनऊ आते रहे और बुलाने पर भी लखनऊ आना हुआ. रिफ़ा-ए-आम क्लब हो या फिर रिशालदार पार्क, बैठक को संबोधित करना हो या राज्यपाल सरोजिनी नायडू के खाने पर बुलावा आने पर लखनऊ आना हो, हमेशा ही वे लखनऊ से जुड़े रहे. डॉ लालजी प्रसाद निर्मल ने यह भी बताया कि जब वह तत्कालीन राज्यपाल सरोजिनी नायडू को बुलावे पर लखनऊ आए थे तब वे श्रम मंत्री थे. रेलवे के सैलून से उस समय वह यहां आए थे. राज भवन में उन्होंने राज्यपाल के साथ भोजन किया था. शाम हुई तो राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने कहा कि अब आप यहीं रुक जाइए, लेकिन आंबेडकर ने कहा कि पुस्तकें मेरी सहेली हैं, मैं उनके साथ ही रुकूंगा. वहां मुझे कंफर्टेबल महसूस होता है और यह कहकर वे उठ गए. इसके बाद वे लखनऊ स्टेशन जाने की तैयारी करने लगे. तत्कालीन राज्यपाल सरोजिनी नायडू खुद उन्हें लखनऊ स्टेशन तक छोड़ने आईं.
राजनीति पर आंबेडकर का असर
डॉ आंबेडकर के साथ लखनऊ की तमाम कहानी और किस्से जुड़े हुए हैं. हमेशा से ही वे समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे. रिशालदार पार्क में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें दलित समाज के कई वर्ग शामिल थे. इसका गहरा प्रभाव पूरे समाज पर पड़ा था. डॉ. भीमराव आंबेडकर की वजह से दलितों का मुख्य आकर्षण लखनऊ हो गया. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आंबेडकर के तमाम सारे स्मारक बने हैं. साथ ही बाद के बहुजन समाज के नेताओं ने आंबेडकर के नाम पर ही दलितों को साथ लेकर राजनीति शुरू की. पंजाब से आकर कांशीराम ने बसपा की स्थापना की तो बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की पहले दलित मुख्यमंत्री बनीं. दलितों के नाम पर राजनीति लगातार जारी है.
कब-कब लखनऊ आए आंबेडकर
: पहली बार आंबेडकर लंदन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद लखनऊ आए. नवाब छतारी के यहां ठहरे थे. नवाब ने उन्हें लखनऊ आने के लिए आमंत्रित किया था. इस यात्रा के दौरान डॉ आंबेडकर ने गोलागंज के ही रिफा-ए-आम क्लब में मीटिंग की थी.
: दूसरी बार आंबेडकर डिप्रेस्ड-क्लासेज कॉन्फ्रेंस में लखनऊ आए थे. इस बार उन्होंने बंगाली क्लब, हीवेट और घोड़ा अस्पताल, क्ले स्क्वायर में भी सभाएं की थीं.
: तीसरी बार 30 जून 1943 को लोथियन कमिटी में सदस्य के तौर पर लखनऊ आए थे. डॉ आम्बेडकर का यह दौरा काफी अहम रहा. धोबी, पासी और अन्य जातियों को इस दौरान ही शेड्यूल्ड कास्टस की सूची में शामिल किया था. उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया था. यहां पर उन्होंने एससी फेडरेशन सभा को संबोधित किया था.
: चौथी बार 26 जनवरी 1944 को स्टैंडिंग लेबर कमिटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ आए थे. बैठक की उन्होंने अध्यक्षता की थी.
: पांचवी बार वे जब लखनऊ आए तो वह कानून मंत्री थे. 25 अप्रैल 1948 को तत्कालीन राज्यपाल सरोजनी नायडू ने उन्हें अपने घर पर भोजन कराया था. वह उनके स्वागत में चारबाग रेलवे स्टेशन गई थीं.
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