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अंबाला में चरित्र पर शक बना जानलेवा, पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस

अंबाला में चरित्र पर शक बना जानलेवा ( ETV Bharat )

अंबाला: अंबाला शहर के गुरु नानक नगर इलाके में पति-पत्नी के बीच चल रहा विवाद एक वारदात में बदल गया. आरोप है कि 32 वर्षीय विवाहिता हिना की उसके पति बंटी ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है. वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. चरित्र पर शक को लेकर होता था विवाद: परिजनों के अनुसार बंटी अपनी पत्नी हिना के चरित्र पर शक करता था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. घटना के दिन भी पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला हिंसक वारदात में बदल गया. शोर सुनकर कमरे में पहुंचा भाई: मृतका के भाई नन्नू ने बताया कि, "घटना के समय मैं दूसरे कमरे में मौजूद था. दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था. शोर सुनकर मैं कमरे में पहुंचा तो मेरी बहन हिना गंभीर हालत में पड़ी थी और बंटी वहां से जा चुका था. इसके बाद परिवार के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी."