ETV Bharat / state

अंबाला में शादी समारोह में खूनी संघर्ष: DJ पर नाचते समय हुआ विवाद, पुलिसकर्मी की पीट-पीटकर हत्या

अंबाला के सिरसगढ़ गांव में शादी समारोह के दौरान DJ पर विवाद बढ़ा. इस दौरान पुलिसकर्मी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

Ambala Police Constable Murder Case
DJ पर नाचते समय हुआ विवाद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 13, 2025 at 9:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबाला: अंबाला जिले के मुलाना हल्के के गांव सिरसगढ़ में एक शादी समारोह में DJ पर नाचने के दौरान विवाद हुआ. विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. विवाद के दौरान हरियाणा पुलिस में तैनात एक जवान की लोहे की रॉड और डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान गांव कम्बासी निवासी अमन के रूप में हुई है, जो इस समय यमुनानगर जिले में हरियाणा पुलिस में तैनात था.

जानें पूरा मामला: घायल मृतक के भाई ने बताया कि, "बुधवार देर रात गांव सिरसगढ़ में एक परिवार के यहां शादी का कार्यक्रम चल रहा था. इस दौरान DJ पर नाचते समय कुछ युवकों के बीच बहस हो गई. बात इतनी बढ़ी कि कुछ लोगों ने मिलकर पुलिसकर्मी अमन पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल अमन को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया."

अंबाला में शादी समारोह में खूनी संघर्ष (ETV Bharat)

पुलिस की कार्रवाई: इधर, घटना की सूचना मिलते ही मुलाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए मुलाना के निजी अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस बारे में मुलाना थाना प्रभारी प्रमोद राणा ने बताया कि, "हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि घटना में शामिल सभी लोगों की पहचान की जा सके.जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी."

इलाके में पसरा मातम: घटना के बाद गांव और आसपास के इलाकों में मातम पसरा हुआ है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

ये भी पढ़ें:अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली संदिग्ध ब्रेजा कार, शाहीन सईद के नाम पर रजिस्टर्ड, बम निरोधक दस्ता पहुंचा

TAGGED:

AMBALA POLICE CONSTABLE MURDER
HARYANA POLICE CONSTABLE KILLED
AMBALA DJ DANCE DISPUTE
AMBALA WEDDING VIOLENCE
AMBALA POLICE CONSTABLE MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.