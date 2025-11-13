अंबाला में शादी समारोह में खूनी संघर्ष: DJ पर नाचते समय हुआ विवाद, पुलिसकर्मी की पीट-पीटकर हत्या
अंबाला के सिरसगढ़ गांव में शादी समारोह के दौरान DJ पर विवाद बढ़ा. इस दौरान पुलिसकर्मी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.
Published : November 13, 2025 at 9:20 PM IST
अंबाला: अंबाला जिले के मुलाना हल्के के गांव सिरसगढ़ में एक शादी समारोह में DJ पर नाचने के दौरान विवाद हुआ. विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. विवाद के दौरान हरियाणा पुलिस में तैनात एक जवान की लोहे की रॉड और डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान गांव कम्बासी निवासी अमन के रूप में हुई है, जो इस समय यमुनानगर जिले में हरियाणा पुलिस में तैनात था.
जानें पूरा मामला: घायल मृतक के भाई ने बताया कि, "बुधवार देर रात गांव सिरसगढ़ में एक परिवार के यहां शादी का कार्यक्रम चल रहा था. इस दौरान DJ पर नाचते समय कुछ युवकों के बीच बहस हो गई. बात इतनी बढ़ी कि कुछ लोगों ने मिलकर पुलिसकर्मी अमन पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल अमन को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया."
पुलिस की कार्रवाई: इधर, घटना की सूचना मिलते ही मुलाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए मुलाना के निजी अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस बारे में मुलाना थाना प्रभारी प्रमोद राणा ने बताया कि, "हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि घटना में शामिल सभी लोगों की पहचान की जा सके.जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी."
इलाके में पसरा मातम: घटना के बाद गांव और आसपास के इलाकों में मातम पसरा हुआ है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.
