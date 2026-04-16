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अंबाला के दृष्टि बाधित "अनमोल" का कमाल, सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट में बने डिस्ट्रिक्ट टॉपर

हरियाणा के अंबाला में दृष्टि बाधित विद्यार्थी अनमोल ने सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट में पूरे जिले में टॉप किया है.

Ambala visually impaired student Anmol secured first position in the entire district in the CBSE 10th results
अंबाला के दृष्टि बाधित "अनमोल" का कमाल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 16, 2026 at 7:16 PM IST

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Updated : April 16, 2026 at 7:33 PM IST

3 Min Read
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अंबाला : हरियाणा के अंबाला के दृष्टि बाधित विद्यार्थी अनमोल ने सीबीएसई 10वीं के परिणाम में कमाल करते हुए पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया है. अनमोल ने दृष्टिबाधित होने के बावजूद अपनी मेहनत और लग्न से ये कामयाबी हासिल की है. अनमोल की इस सफलता से एक तरफ जहां पूरा स्कूल और परिवार खुश है तो दूसरी तरफ अनमोल बाकी बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया है.

अनमोल ने जिले में किया टॉप : कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों, तो कोई भी मुश्किल रास्ता मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता. कल देर शाम सीबीएसई ने 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया, और इस रिजल्ट के साथ ही अनमोल के सपनों ने उड़ान भरी. अंबाला के अनमोल नरूला की कहानी सिर्फ एक रिजल्ट नहीं, बल्कि हिम्मत, जज्बे और संघर्ष की मिसाल बन गई है. अंबाला के तुलसी पब्लिक स्कूल के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाते हुए पूरे जिले में टॉप किया है.

अंबाला के दृष्टि बाधित "अनमोल" का कमाल (Etv Bharat)

अच्छे अंकों का श्रेय टीचर्स और परिजनों को : अनमोल ने अपनी मेहनत के दम पर अंधेरे में रोशनी की लौ जलाई है. ये भरोसे की जीत है, अनमोल ने हर चुनौती का मुकाबला करते हुए अपने परिवार का नाम पूरे अंबाला में गर्व से ऊंचा कर दिया है. इस बारे में जब अनमोल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि AI और आज के दौर की तकनीक की मदद से उसने ये मुकाम हासिल किया है. अनमोल ने बताया कि स्कूल में उनकी टीचर्स उन्हें काफी अच्छे से पढ़ाती है और उनकी हर तरह से मदद भी करती है. उनके लिए खास तौर पर रिकॉर्डर चलाया जाता है ताकि जो भी अध्यापिका पढ़ाई करवाए, वो रिकॉर्ड हो जाए. इसके बाद वे घर पर भी आसानी से रिकॉर्डिंग को सुनकर अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं. उन्होंने अपनी अच्छे अंकों का श्रेय अपने अध्यापक और अपने माता-पिता को दिया है. इस दौरान उनके स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि वे हर बच्चे पर ऐसे ही ध्यान देते हैं. इस बार जिले में पहले और दूसरे स्थान पर उनके ही स्कूल के छात्र आए हैं जो बहुत ही गर्व की बात है.

Last Updated : April 16, 2026 at 7:33 PM IST

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