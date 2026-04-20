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अंबाला में बेखौफ बदमाशों का आतंक, गाड़ियों के शीशे तोड़े, टायर उखाड़ ले गए

अंबाला में पुलिस चौकी के पास बदमाशों ने 5-6 गाड़ियों के शीशे तोड़े, टायर चोरी किया. मामले में पुलिस जांच कर रही है.

tyre theft incident Ambala
गाड़ियों के शीशे तोड़े (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 20, 2026 at 2:28 PM IST

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अंबाला: अंबाला शहर में शरारती तत्वों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब उन्हें पुलिस का भी डर नहीं रह गया है. ताजा मामला शहर की पुलिस चौकी नंबर तीन के नजदीक रामबाग क्षेत्र का है, जहां बीती रात अज्ञात बदमाशों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है.

5 से 6 गाड़ियों को बनाया निशाना: स्थानीय लोगों के अनुसार रामबाग में खाटू श्याम मंदिर के बाहर खाली जगह पर रोजाना वाहन खड़े किए जाते हैं. बीती रात शरारती तत्वों ने यहां खड़ी 5 से 6 गाड़ियों के शीशे ईंट मारकर तोड़ दिए. कार मालिकों सोनू वर्मा ने कहा कि, "रात के समय किसी ने हमारी गाड़ियों को निशाना बनाया. शीशे तोड़ दिए गए और काफी नुकसान हुआ है."

tyre theft incident Ambala
अंबाला में बदमाशों ने गाड़ियों में किए तोड़फोड़ (ETV Bharat)

टायर चोरी के साथ पेट्रोल टैंक भी किए क्षतिग्रस्त: वहीं, कार मालिक पारस शर्मा ने कहा कि, "बदमाशों ने केवल तोड़फोड़ ही नहीं की, बल्कि एक गाड़ी का अगला टायर भी निकालकर अपने साथ ले गए. इसके अलावा कई गाड़ियों के पेट्रोल टैंक को भी नुकसान पहुंचाया गया. गाड़ियों से सामान चोरी करने की भी कोशिश की गई है. इससे पहले भी यहां ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं."

अंबाला में बेखौफ बदमाशों का आतंक (ETV Bharat)

महिला अधिवक्ता की गाड़ी को भी पहुंचाया नुकसान: पीड़ित कार मालिकों की मानें तो महिला अधिवक्ता नम्रता गोड़ की गाड़ी को भी बदमाशों ने नुकसान पहुंचाया है. उनके वाहन के शीशे भी ईंट मारकर तोड़े दिए. यह घटना इस बात का संकेत है कि बदमाश किसी को भी निशाना बनाने से नहीं डर रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच: मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. चौकी नंबर तीन के प्रभारी सब-इंस्पेक्टर रोशन लाल ने कहा कि, "महिला अधिवक्ता की शिकायत मिली है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

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