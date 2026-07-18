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कुरुक्षेत्र के भाखड़ा नरवाना ब्रांच नहर में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

कुरुक्षेत्र के भाखड़ा नरवाना ब्रांच नहर में मिला शव ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: जिले के भाखड़ा नरवाना ब्रांच नहर में शनिवार सुबह 17 साल के किशोर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान अंबाला जिले के एक गांव निवासी अभिजीत के रूप में हुई है. शव गांव ज्योतिसर के पास नहर में मिला. इधऱ, सूचना मिलने पर गोताखोर प्रगट सिंह और पुलिस मौके पर पहुंचे. शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी अस्पताल भेज दिया गया है. वहीं, परिजनों ने युवक के चार दोस्तों पर हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. मॉर्निंग वॉक पर निकले युवकों ने देखा शव: पुलिस की मानें तो गांव दबखेड़ी के कुछ युवक सुबह करीब आठ बजे मॉर्निंग वॉक के लिए नहर किनारे पहुंचे थे. इसी दौरान उनकी नजर नहर में तैरते हुए एक शव पर पड़ी. युवकों ने तुरंत गोताखोर प्रगट सिंह को सूचना दी. सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी बुलाया. पुलिस की मौजूदगी में शव को नहर से बाहर निकाला गया. भाखड़ा नरवाना ब्रांच नहर में मिला शव (ETV Bharat)