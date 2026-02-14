ETV Bharat / state

अंबाला का अनोखा तंदवाल सब स्टेशन, जहां न मिलती टिकट और न ही ट्रेन की जानकारी, यात्री हो रहे परेशान

स्टाफ की कमी ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ाईं ( ETV Bharat )

अंबाला: साल 1957 में बने अंबाला के तंदवाल रेलवे सब स्टेशन को कभी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया था. हालांकि आज यह स्टेशन सुविधाओं के अभाव के कारण यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है. यहां ट्रेनें तो रुकती हैं, लेकिन न टिकट काटने के लिए कोई कर्मचारी मौजूद है. ना ही यात्री किसी आपात स्थिति में मदद के लिए किसी जिम्मेदार अधिकारी को पा सकते हैं. ऐसे में हर दिन इन यात्रियों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है. डिजिटल सुविधा, लेकिन सीमित पहुंच: रेलवे ने टिकट के लिए डिजिटल स्कैनर जरूर लगाया है. लेकिन स्टेशन पर इंतजार कर रहे बुज़ुर्ग और डिजिटल सुविधा से अनजान यात्रियों के लिए यह कोई मदद नहीं है. परेशान एक यात्री ने कहा, "हमें मोबाइल ऐप या ऑनलाइन टिकट की कोई जानकारी नहीं है. स्टेशन पर कोई मदद करने वाला भी नहीं है, ट्रेन का इंतजार करना मुश्किल हो रहा है." वहीं, एक अन्य यात्री ने कहा कि, "मोबाइल ऐप पर ट्रेन का समय अलग दिखता है.स्टेशन पर कोई सूचना बोर्ड या स्टाफ नहीं है, जो सही जानकारी दे सके. ऐसे में न केवल समय की हानि होती है, बल्कि सुरक्षा का भी सवाल उठता है." अंबाला के तंदवाल सब स्टेशन में नहीं कोई सुविधा (ETV Bharat)