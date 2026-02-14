अंबाला का अनोखा तंदवाल सब स्टेशन, जहां न मिलती टिकट और न ही ट्रेन की जानकारी, यात्री हो रहे परेशान
अंबाला तंदवाल सब स्टेशन में स्टाफ और सुविधा की कमी से यात्रियों को परेशानी हो रही है.
अंबाला: साल 1957 में बने अंबाला के तंदवाल रेलवे सब स्टेशन को कभी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया था. हालांकि आज यह स्टेशन सुविधाओं के अभाव के कारण यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है. यहां ट्रेनें तो रुकती हैं, लेकिन न टिकट काटने के लिए कोई कर्मचारी मौजूद है. ना ही यात्री किसी आपात स्थिति में मदद के लिए किसी जिम्मेदार अधिकारी को पा सकते हैं. ऐसे में हर दिन इन यात्रियों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है.
डिजिटल सुविधा, लेकिन सीमित पहुंच: रेलवे ने टिकट के लिए डिजिटल स्कैनर जरूर लगाया है. लेकिन स्टेशन पर इंतजार कर रहे बुज़ुर्ग और डिजिटल सुविधा से अनजान यात्रियों के लिए यह कोई मदद नहीं है. परेशान एक यात्री ने कहा, "हमें मोबाइल ऐप या ऑनलाइन टिकट की कोई जानकारी नहीं है. स्टेशन पर कोई मदद करने वाला भी नहीं है, ट्रेन का इंतजार करना मुश्किल हो रहा है." वहीं, एक अन्य यात्री ने कहा कि, "मोबाइल ऐप पर ट्रेन का समय अलग दिखता है.स्टेशन पर कोई सूचना बोर्ड या स्टाफ नहीं है, जो सही जानकारी दे सके. ऐसे में न केवल समय की हानि होती है, बल्कि सुरक्षा का भी सवाल उठता है."
यात्रियों की परेशानियां: यात्रियों ने अपनी परेशानी साझा करते हुए बताया कि वे घंटों ट्रेन का इंतजार करते हैं. कभी ट्रेन देर से आती है, कभी समय बदल जाता है. स्टेशन पर कोई भी मदद के लिए मौजूद नहीं. इससे साफ है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिहाज से स्टेशन की स्थिति चिंताजनक है.
रेलवे प्रशासन का बयान: जब इस मामले पर रेलवे प्रशासन से प्रतिक्रिया मांगी गई, तो अंबाला रेल मंडल के सीनियर डीसीएम नवीन कुमार ने कहा, "तंदवाल एक सब स्टेशन है और यहां ट्रेनें यात्रियों की मांग पर रुकती हैं. टिकट एजेंसी का टेंडर खत्म हो चुका है. जैसे ही नया टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी, स्टाफ तैनात कर दिया जाएगा. फिलहाल रेलवे इंतजार कर रहा है और अस्थायी व्यवस्था पर कोई स्पष्ट योजना नहीं है."
सवाल अभी भी वही: जब तक नया टेंडर पूरा नहीं होता, तब तक यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, यह सवाल अब भी अनुत्तरित है. पब्लिक का कहना है कि अस्थायी व्यवस्था कर भी उनकी समस्याओं को कम किया जा सकता है. तंदवाल रेलवे सब स्टेशन की यह स्थिति स्पष्ट करती है कि डिजिटल और तकनीकी सुधार के बावजूद, जमीनी हकीकत में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.
