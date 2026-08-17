पंजोखरा साहिब विवाद में लाठीचार्ज पर अंबाला एसपी ने दी सफाई, आगामी मीटिंग में लॉ ऑर्डर बनाये रखने की दी चेतावनी
पंजोखरा साहिब विवाद में पुलिस पर धोखे से बल प्रयोग करने के आरोपों को अंबाला एसपी ने खारिज किया.
Published : August 17, 2026 at 8:24 PM IST
अंबालाः पंजोखरा साहिब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. सिख समुदाय की ओर से 25 अगस्त को मीटिंग को ऐलान किया गया है. विपक्ष मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है. इसी बीच पुलिस की कार्रवाई पर अंबाला एसपी ने अपना पक्ष रखा है.
'FIR दर्ज करने की मांग पूरी होने के बाद भी हाईवे खाली नहीं किया गया': धोखे से बल प्रयोग करने के आरोप पर अंबाला एसपी अजीत सिंह शेखावत ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर अपना पक्ष रखा है. एसपी ने कहा कि "13 अगस्त को करीब 1600 लोग पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा में एकत्रित हुए थे. पुलिस अधिकारियों ने संगत से बातचीत की कोशिश की, लेकिन संगत ने कहा कि पूरी संगत के एकत्रित होने के बाद ही बातचीत होगी. इसके बाद लोग हाईवे की तरफ बढ़ने लगे और हाईवे जाम कर दिया, जब उनकी मांग पर FIR दर्ज कर दी गई तो भी हाईवे खाली नहीं किया गया और ऐसी मांग रखी जो पुलिस पूरी नहीं कर सकती थी , क्योंकि वे कोर्ट की प्रक्रिया से जुड़ी थीं ."
कुछ लोगों ने गाड़ियों से बैरिकेड तोड़ दिएः अंबाला एसपी के मुताबिक जब सिख संगत को हाईवे की तरफ जाने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की, तो कुछ लोगों ने गाड़ियों से बैरिकेड तोड़ दिए. इस दौरान डीएसपी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे. भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन इसके बावजूद हाईवे पर जाम लगा दिया गया. एसपी ने बताया कि हाईवे पर पुलिस प्रशासन और सिख समाज के बीच बातचीत का दौर चला. इस दौरान संगत की मांग थी कि गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. पुलिस के मुताबिक गाड़ी मंड खुद नहीं चला रहा था, बावजूद इसके संगत की मांग को देखते हुए मंड और उसके बेटे के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया.
'मौके पर मौजूद कुछ लोगों के पास हथियार थे': एसपी ने कहा कि बिगड़ते माहौल और रात के समय को देखते हुए हाईवे को खाली करवाना जरूरी हो गया था. मौके पर मौजूद कुछ लोगों के पास हथियार थे और स्थिति लगातार बिगड़ रही थी. ऐसे में पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेकर हाईवे खुलवाना पड़ा. पुलिस का दावा है कि कार्रवाई किसी समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और हाईवे को खाली करवाने के लिए की गई.
'...जिम्मेदारी संबंधित सिख जत्थेबंदी की होगी': वहीं अंबाला एसपी ने 25 अगस्त को होने वाली मीटिंग को लेकर भी चेतावनी दी है. एसपी ने कहा कि "अगर सिख जत्थेबंदियां बैठक कर रही हैं तो पहले यह स्पष्ट किया जाए कि कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर बैठक में शामिल न हो और पूरी बैठक शांतिपूर्ण तरीके से हो. पुलिस प्रशासन बातचीत के लिए हमेशा तैयार है." एसपी ने कहा कि "अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित सिख जत्थेबंदी की होगी. बाद में यह नहीं कहा जाना चाहिए कि संगत की बात पुलिस प्रशासन ने नहीं सुनी. पुलिस का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर हर जायज मांग पर बातचीत के लिए प्रशासन तैयार है."
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