अंबाला रेंज पुलिस ने 30 क्विंटल मादक पदार्थ को किया नष्ट, IG की नशा तस्करों को सख्त चेतावनी
अंबाला रेंज पुलिस ने 436 NDPS मामलों में जब्त 30 क्विंटल मादक पदार्थ नष्ट कर तस्करों को सख्त चेतावनी दी.
Published : May 8, 2026 at 2:10 PM IST
अंबाला: हरियाणा पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अंबाला रेंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया. अंबाला के भड़ोग में आयोजित इस अभियान की निगरानी अंबाला रेंज के IG पंकज नैन (IPS) ने की. इस दौरान अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे.
436 मामलों में जब्त नशा किया गया नष्ट: अभियान के दौरान पुलिस द्वारा विभिन्न NDPS मामलों में जब्त किए गए मादक पदार्थों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नष्ट किया गया. IG पंकज नैन ने पहले सभी जब्त मादक पदार्थों का निरीक्षण किया और उनका वजन भी करवाया. पुलिस के अनुसार कुल 436 मामलों में जब्त किए गए 30 क्विंटल से अधिक मादक पदार्थों को नष्ट किया गया.
"पिछले एक साल में तीसरी बार चलाया अभियान": मीडिया से बातचीत के दौरान IG पंकज नैन ने कहा कि, "NDPS के तहत हमारी तीनों जिलों की पुलिस द्वारा बरामद मादक पदार्थों को समय-समय पर नष्ट किया जाता है. पिछले एक साल में यह तीसरा अभियान है, जिसमें बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं.पिछले छह महीनों में पकड़े गए नशे को इस अभियान के तहत खत्म किया गया."
युवाओं को दिया नशे से दूर रहने का संदेश: IG पंकज नैन ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि, "हरियाणा की धरती खेलों, मेहनत और शिक्षा के लिए जानी जाती है. युवा शिक्षा और खेलों में अपना नाम कमाएं, क्योंकि नशा केवल बर्बादी की ओर लेकर जाता है. मादक पदार्थों के कारण कई परिवार और जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं."
“नशे की कोई कीमत नहीं होती": पंकज नैन ने आगे कहा कि, "मीडिया में इन मादक पदार्थों की कीमत करोड़ों में बताई जाती है, लेकिन वास्तव में इसकी कोई कीमत नहीं होती. यह इतनी गलत चीज है कि इसे पशु भी नहीं खाते. समाज को नशे के खिलाफ एकजुट होकर काम करने की जरूरत है ताकि युवा पीढ़ी को इससे बचाया जा सके."
तस्करों को सख्त चेतावनी: अंबाला रेंज IG ने नशा तस्करों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि, "पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. जो लोग नशे के कारोबार से संपत्ति बना रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा रही है. नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा."
तीन जिलों की पुलिस कर रही प्रभावी कार्रवाई: IG ने बताया कि, "अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है. पुलिस का उद्देश्य केवल गिरफ्तारी करना नहीं बल्कि समाज को नशामुक्त बनाना भी है. इस अभियान के जरिए पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हरियाणा में नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."
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